https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/marmaradaki-faylar-tek-parca-mi-kirilacak-prof-dr-osman-bektastan-dikkat-ceken-aciklama-1108747151.html

Marmara’daki faylar tek parça mı kırılacak? Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken açıklama

Marmara’daki faylar tek parça mı kırılacak? Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken açıklama

Sputnik Türkiye

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 2025’te Marmara’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin kırılma biçimini değerlendirdi. Bektaş, kırılmanın... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T11:47+0300

2026-09-14T11:47+0300

2026-09-14T11:47+0300

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marmara depremi

deprem

osman bektaş

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Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 2025 yılında Marmara’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bektaş, depremin kırılma biçiminin Marmara’daki fayların tek parça halinde M7+ deprem üretmesi varsayımını yeniden tartışmaya açabileceğini belirtti.Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdik & Temblor (2025) çalışmasına dikkat çekerek, depremin Kumburgaz Çukuru’nun batı sırtında başlayıp çukur boyunca ilerlediğini ve doğu sırtında durduğunu aktardı.'Kırılmayı havza-sırt yapısı sınırlıyor olabilir'Bektaş, söz konusu kırılma biçiminin Marmara’daki havza-sırt mimarisiyle ilişkili olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Erdik & Temblor (2025), depremin Kumburgaz Çukuru’nun batı sırtında başlayıp çukur boyunca ilerlediğini ve doğu sırtında durduğunu gösteriyor. Bu özellik, Marmara’daki kırılmanın havza–sırt mimarisi tarafından sınırlandırılabileceğini düşündürüyor. Neden? Göreli olarak güçlü sırtlar gerilme biriktirip kırılmayı başlatırken; gaz ve sıcak akışkanların daha yoğun olabileceği çukur zonları, creep (sürünme) yoluyla kırılmayı durdurabilir. Sonuç: Bu model, tek parça M7+ kırılma varsayımını yeniden sorgular."

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