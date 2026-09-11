https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbulda-40-bin-bina-incelendi-yarisi-cok-riskli-cikti-en-fazla-riskli-binalari-hangi-ilcelerde-1108694736.html
İstanbul'da 40 bin bina incelendi yarısı 'çok riskli' çıktı: En fazla riskli binaları hangi ilçelerde?
İstanbul'da 40 bin bina incelendi yarısı 'çok riskli' çıktı: En fazla riskli binaları hangi ilçelerde?
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İBB tarafından hazırlanan rapora göre İstanbul'da 6 yılda 40 bin bina incelendi. Binaların yarısı 'yüksek' ya da 'çok yüksek' riskli çıktı. Riskli binaların... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T14:42+0300
2026-09-11T14:42+0300
2026-09-11T14:42+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
deprem
riskli yapı
riskli binalar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz 2020'den Temmuz 2026'ya kadar ekiplerin talebiyle inceleme yaptığı 40 bin binadan 20 bininin 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli durumda olduğu ortaya çıktı. En riskli iki ilçe öne çıktıKarar Gazetesi'nin haberine göre, en fazla risk Avcılar ve Zeytinburnu'nda çıktı. Rapora göre, Avcılar'da incelenen binaların yüzde 19,07'si, Zeytinburnu'nda yüzde 14,59'u yüksek riskli durumda. Bu oran Bağcılar’da yüzde 8,34, Küçükçekmece'de 7,8, Fatih'te 5,65, Esenyurt'ta 5,03. Bu ilçeleri Bahçelievler yüzde 3,79, Silivri 3.40, Bakırköy 3.27 ve Esenler 3,27 ile takip etti.Hızlı tarama yöntemine yapılan başvuruların yüzdeliklerin ilçe kapsamında dağılımına bakıldığında en çok başvuru Kadıköylülerden gelirken, en az talepte bulunan ilçe ise Sultanbeyli oldu.İşte bazı ilçelerdeki risk durumu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kocaelide-kolonlardan-ses-gelen-4-katli-bina-bosaltildi-1108278594.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), deprem, riskli yapı, riskli binalar
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), deprem, riskli yapı, riskli binalar
İstanbul'da 40 bin bina incelendi yarısı 'çok riskli' çıktı: En fazla riskli binaları hangi ilçelerde?
İBB tarafından hazırlanan rapora göre İstanbul'da 6 yılda 40 bin bina incelendi. Binaların yarısı 'yüksek' ya da 'çok yüksek' riskli çıktı. Riskli binaların çoğu Avcılar ve Zeytinburnu'nda.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz 2020'den Temmuz 2026'ya kadar ekiplerin talebiyle inceleme yaptığı 40 bin binadan 20 bininin 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli durumda olduğu ortaya çıktı.
En riskli iki ilçe öne çıktı
Karar Gazetesi'nin haberine göre, en fazla risk Avcılar ve Zeytinburnu'nda çıktı. Rapora göre, Avcılar'da incelenen binaların yüzde 19,07'si, Zeytinburnu'nda yüzde 14,59'u yüksek riskli durumda. Bu oran Bağcılar’da yüzde 8,34, Küçükçekmece'de 7,8, Fatih'te 5,65, Esenyurt'ta 5,03. Bu ilçeleri Bahçelievler yüzde 3,79, Silivri 3.40, Bakırköy 3.27 ve Esenler 3,27 ile takip etti.
Hızlı tarama yöntemine yapılan başvuruların yüzdeliklerin ilçe kapsamında dağılımına bakıldığında en çok başvuru Kadıköylülerden gelirken, en az talepte bulunan ilçe ise Sultanbeyli oldu.
İşte bazı ilçelerdeki risk durumu
Kadıköy: Yüzde 0,10 (Yüzde 1,10)
Gaziosmanpaşa: Yüzde 1,56