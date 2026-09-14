Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/lihacev-akkuyu-ngsde-fiziksel-baslatmaya-bir-adim-kaldi-1108759183.html
Lihaçev: Akkuyu NGS'de fiziksel başlatmaya bir adım kaldı
Lihaçev: Akkuyu NGS'de fiziksel başlatmaya bir adım kaldı
Sputnik Türkiye
Akkuyu NGS projesinde üstlenilen tüm sözleşmesel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini söyleyen Lihaçev, fiziksel başlatmanın çok yakın olduğu mesajını... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T16:31+0300
2026-09-14T16:31+0300
ekonomi̇
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rosatom
aleksey lihaçev
akkuyu nükleer güç santrali
akkuyu ngs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096392112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbe7ec436991c3cfdb35bbf8aa220ef7.jpg
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinin fiziksel başlatmasına sadece bir adım kaldığını duyurdu.Lihaçev, Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 70. Genel Konferansı'nda yaptığı açıklamada, siyasi şartlara ve yasadışı yaptırım baskılarına rağmen Akkuyu NGS projesinde üstlenilen tüm sözleşmesel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini vurguladı. Lihaçev, Rosatom'un bu yıl Macaristan ve Özbekistan'daki inşaat sahalarında ilk betonun dökülmesi, Vietnam ile anlaşma imzalanması, Hindistan'da devreye alma çalışmalarının başlatılması ve Mısır'da reaktör kabuğunun monte edilmesi gibi uluslararası projelerde önemli başarılara imza attığını da kaydetti.Ukrayna ordusunun Zaporojye NGS'ye saldırılarıRosatom'un açıklamasına göre Lihaçev, konferans marjında UAEA Direktörü Rafael Grossi ile buluştu.Grossi'nin dikkatini Ukrayna ordusunun Zaporojye NGS'nin yakıt tankerlerine yönelik saldırılarına çeken Lihaçev, can kayıpları yaşandığının altını çizdi.Rosatom, Grossi'nin, Zaporojye NGS'nin güvenliğinin sağlanması konusunda hem UAEA nezdinde hem de kendi kişisel olarak Rusya ile işbirliğine bağlılığını teyit ettiğini ve bu konularda diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/kremlin-kieve-yapilan-saldirmama-cagrilarini-memnuniyetle-karsilariz-1108751868.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096392112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_194ce627b1be1e12b30c1420c2e7e9e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rosatom, aleksey lihaçev, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu ngs
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rosatom, aleksey lihaçev, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu ngs

Lihaçev: Akkuyu NGS'de fiziksel başlatmaya bir adım kaldı

16:31 14.09.2026
© Sputnik / İlya PitalevRosatom Başkanı Aleksey Lihaçev
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© Sputnik / İlya Pitalev
Abone ol
Akkuyu NGS projesinde üstlenilen tüm sözleşmesel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini söyleyen Lihaçev, fiziksel başlatmanın çok yakın olduğu mesajını verdi.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinin fiziksel başlatmasına sadece bir adım kaldığını duyurdu.

Lihaçev, Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 70. Genel Konferansı'nda yaptığı açıklamada, siyasi şartlara ve yasadışı yaptırım baskılarına rağmen Akkuyu NGS projesinde üstlenilen tüm sözleşmesel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini vurguladı.

Lihaçev, Rosatom'un bu yıl Macaristan ve Özbekistan'daki inşaat sahalarında ilk betonun dökülmesi, Vietnam ile anlaşma imzalanması, Hindistan'da devreye alma çalışmalarının başlatılması ve Mısır'da reaktör kabuğunun monte edilmesi gibi uluslararası projelerde önemli başarılara imza attığını da kaydetti.

Ukrayna ordusunun Zaporojye NGS'ye saldırıları

Rosatom'un açıklamasına göre Lihaçev, konferans marjında UAEA Direktörü Rafael Grossi ile buluştu.

Grossi'nin dikkatini Ukrayna ordusunun Zaporojye NGS'nin yakıt tankerlerine yönelik saldırılarına çeken Lihaçev, can kayıpları yaşandığının altını çizdi.

Rosatom, Grossi'nin, Zaporojye NGS'nin güvenliğinin sağlanması konusunda hem UAEA nezdinde hem de kendi kişisel olarak Rusya ile işbirliğine bağlılığını teyit ettiğini ve bu konularda diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi.
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Kiev'e yapılan 'saldırmama' çağrılarını memnuniyetle karşılarız
14:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала