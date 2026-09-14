Lihaçev: Akkuyu NGS'de fiziksel başlatmaya bir adım kaldı
© Sputnik / İlya PitalevRosatom Başkanı Aleksey Lihaçev
© Sputnik / İlya Pitalev
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Akkuyu NGS projesinde üstlenilen tüm sözleşmesel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini söyleyen Lihaçev, fiziksel başlatmanın çok yakın olduğu mesajını verdi.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinin fiziksel başlatmasına sadece bir adım kaldığını duyurdu.
Lihaçev, Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 70. Genel Konferansı'nda yaptığı açıklamada, siyasi şartlara ve yasadışı yaptırım baskılarına rağmen Akkuyu NGS projesinde üstlenilen tüm sözleşmesel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini vurguladı.
Lihaçev, Rosatom'un bu yıl Macaristan ve Özbekistan'daki inşaat sahalarında ilk betonun dökülmesi, Vietnam ile anlaşma imzalanması, Hindistan'da devreye alma çalışmalarının başlatılması ve Mısır'da reaktör kabuğunun monte edilmesi gibi uluslararası projelerde önemli başarılara imza attığını da kaydetti.
Lihaçev, Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 70. Genel Konferansı'nda yaptığı açıklamada, siyasi şartlara ve yasadışı yaptırım baskılarına rağmen Akkuyu NGS projesinde üstlenilen tüm sözleşmesel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini vurguladı.
Lihaçev, Rosatom'un bu yıl Macaristan ve Özbekistan'daki inşaat sahalarında ilk betonun dökülmesi, Vietnam ile anlaşma imzalanması, Hindistan'da devreye alma çalışmalarının başlatılması ve Mısır'da reaktör kabuğunun monte edilmesi gibi uluslararası projelerde önemli başarılara imza attığını da kaydetti.
Ukrayna ordusunun Zaporojye NGS'ye saldırıları
Rosatom'un açıklamasına göre Lihaçev, konferans marjında UAEA Direktörü Rafael Grossi ile buluştu.
Grossi'nin dikkatini Ukrayna ordusunun Zaporojye NGS'nin yakıt tankerlerine yönelik saldırılarına çeken Lihaçev, can kayıpları yaşandığının altını çizdi.
Rosatom, Grossi'nin, Zaporojye NGS'nin güvenliğinin sağlanması konusunda hem UAEA nezdinde hem de kendi kişisel olarak Rusya ile işbirliğine bağlılığını teyit ettiğini ve bu konularda diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi.
Grossi'nin dikkatini Ukrayna ordusunun Zaporojye NGS'nin yakıt tankerlerine yönelik saldırılarına çeken Lihaçev, can kayıpları yaşandığının altını çizdi.
Rosatom, Grossi'nin, Zaporojye NGS'nin güvenliğinin sağlanması konusunda hem UAEA nezdinde hem de kendi kişisel olarak Rusya ile işbirliğine bağlılığını teyit ettiğini ve bu konularda diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi.