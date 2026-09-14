https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/lihacev-akkuyu-ngsde-fiziksel-baslatmaya-bir-adim-kaldi-1108759183.html

Lihaçev: Akkuyu NGS'de fiziksel başlatmaya bir adım kaldı

Lihaçev: Akkuyu NGS'de fiziksel başlatmaya bir adım kaldı

Sputnik Türkiye

Akkuyu NGS projesinde üstlenilen tüm sözleşmesel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini söyleyen Lihaçev, fiziksel başlatmanın çok yakın olduğu mesajını... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T16:31+0300

2026-09-14T16:31+0300

2026-09-14T16:31+0300

ekonomi̇

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

rosatom

aleksey lihaçev

akkuyu nükleer güç santrali

akkuyu ngs

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Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinin fiziksel başlatmasına sadece bir adım kaldığını duyurdu.Lihaçev, Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 70. Genel Konferansı'nda yaptığı açıklamada, siyasi şartlara ve yasadışı yaptırım baskılarına rağmen Akkuyu NGS projesinde üstlenilen tüm sözleşmesel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini vurguladı. Lihaçev, Rosatom'un bu yıl Macaristan ve Özbekistan'daki inşaat sahalarında ilk betonun dökülmesi, Vietnam ile anlaşma imzalanması, Hindistan'da devreye alma çalışmalarının başlatılması ve Mısır'da reaktör kabuğunun monte edilmesi gibi uluslararası projelerde önemli başarılara imza attığını da kaydetti.Ukrayna ordusunun Zaporojye NGS'ye saldırılarıRosatom'un açıklamasına göre Lihaçev, konferans marjında UAEA Direktörü Rafael Grossi ile buluştu.Grossi'nin dikkatini Ukrayna ordusunun Zaporojye NGS'nin yakıt tankerlerine yönelik saldırılarına çeken Lihaçev, can kayıpları yaşandığının altını çizdi.Rosatom, Grossi'nin, Zaporojye NGS'nin güvenliğinin sağlanması konusunda hem UAEA nezdinde hem de kendi kişisel olarak Rusya ile işbirliğine bağlılığını teyit ettiğini ve bu konularda diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi.

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rosatom, aleksey lihaçev, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu ngs