https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/eski-mit-gorevlisi-kasif-kozinoglunun-mezarinin-acilmasina-baslandi-1108715761.html

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı

Sputnik Türkiye

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarının açılması için işlem başlatıldı. İncelemede, kesin ölüm nedeninin yanı... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T12:16+0300

2026-09-12T12:16+0300

2026-09-12T12:16+0300

türki̇ye

türkiye

kaşif kozinoğlu

ümraniye

mi̇t

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0c/1108715606_112:0:2601:1400_1920x0_80_0_0_6c251989c63580680f86c428b7734812.png

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarının açılmasına başlandı.Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi ve ölümünde herhangi bir üçüncü kişinin müdahalesinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla "feth-i kabir" kararı alındı.Mezardan örnekler alınacakKarar kapsamında 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet, Ümraniye'deki mezarlığa gelerek çalışmalara başladı.Mezarın açılması ve işlemlerin tamamlanmasının ardından kemik, toprak ve diğer örneklerden numuneler alınacağı bildirildi.Söz konusu örnekler, yalnızca mezardan elde edilecek bulgularla sınırlı tutulmayacak. Ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları ve hastane belgeleri de incelemeye dahil edilecek.Kesin ölüm nedeni yeniden değerlendirilecekToplanan tüm verilerin incelenmesinin ardından dosya, Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca değerlendirilecek.Kurulun, 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenine ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-1-supheli-tutuklandi-1108673969.html

türki̇ye

ümraniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kaşif kozinoğlu, ümraniye, mi̇t