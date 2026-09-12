https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/eski-mit-gorevlisi-kasif-kozinoglunun-mezarinin-acilmasina-baslandi-1108715761.html
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarının açılması için işlem başlatıldı. İncelemede, kesin ölüm nedeninin yanı... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T12:16+0300
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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarının açılmasına başlandı.Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi ve ölümünde herhangi bir üçüncü kişinin müdahalesinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla "feth-i kabir" kararı alındı.Mezardan örnekler alınacakKarar kapsamında 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet, Ümraniye'deki mezarlığa gelerek çalışmalara başladı.Mezarın açılması ve işlemlerin tamamlanmasının ardından kemik, toprak ve diğer örneklerden numuneler alınacağı bildirildi.Söz konusu örnekler, yalnızca mezardan elde edilecek bulgularla sınırlı tutulmayacak. Ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları ve hastane belgeleri de incelemeye dahil edilecek.Kesin ölüm nedeni yeniden değerlendirilecekToplanan tüm verilerin incelenmesinin ardından dosya, Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca değerlendirilecek.Kurulun, 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenine ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-1-supheli-tutuklandi-1108673969.html
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türkiye, kaşif kozinoğlu, ümraniye, mi̇t
türkiye, kaşif kozinoğlu, ümraniye, mi̇t
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarının açılması için işlem başlatıldı. İncelemede, kesin ölüm nedeninin yanı sıra üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı araştırılacak.
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarının açılmasına başlandı.
Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi ve ölümünde herhangi bir üçüncü kişinin müdahalesinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla "feth-i kabir" kararı alındı.
Mezardan örnekler alınacak
Karar kapsamında 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet, Ümraniye'deki mezarlığa gelerek çalışmalara başladı.
Mezarın açılması ve işlemlerin tamamlanmasının ardından kemik, toprak ve diğer örneklerden numuneler alınacağı bildirildi.
Söz konusu örnekler, yalnızca mezardan elde edilecek bulgularla sınırlı tutulmayacak. Ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları ve hastane belgeleri de incelemeye dahil edilecek.
Kesin ölüm nedeni yeniden değerlendirilecek
Toplanan tüm verilerin incelenmesinin ardından dosya, Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca değerlendirilecek.
Kurulun, 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenine ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlaması bekleniyor.