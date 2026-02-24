https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/halit-yukayin-olumuyle-ilgili-davada-unlu-oyuncu-kivanc-tatlitug-ifade-verdi-1103768191.html

Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili davada ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi

Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili davada ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi

İş insanı Halit Yukay'ın tekne kazasında ölümüyle ilgili duruşmada ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi. Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Yukay'la olay günü... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Marmara Adası açıklarında tekne kazası nedeniyle hayatını yitiren iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada, iş insanının yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtug tanık sıfatıyla ifade verdi. Olay günü Yukay'ya konuştuğunu anlatan Tatlıtuğ, "Saat 17.09'daki 37 saniyelik telefon konuşmamızın kesilmesinden sonra kendisine 'Kardeş kapandı telefon' yazdım. Nasıl olsa müsait olunca bana tekrar telefon açar dedim. Lakin göndermiş olduğum mesajların da karşı tarafa ulaşılmadığını fark edince içime bir his düştü" diye konuştu. 'Ailece tatil planlıyorduk'Olay günü Yukay ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Tatlıtuğ şunları anlattı: "Kendisiyle ailece tatil planlıyorduk. Daha önceden kendisinden tekne almıştım. Tekne aldıktan sonra da çok yakın bir dostluğumuz söz konusu oldu. 4 Ağustos günü kendisi Yalova'dan öğleden sonra 'avara' olduktan sonra önce bizim konuşmamıza istinaden Bozcaada'da o akşam konaklayacaktı. Ertesi gün ise benim yanıma gelmeyi planlıyordu. Kendisiyle birkaç defa karşılıklı telefon açmalarımız söz konusu oldu ama benim anladığım dümen başındayken telefonlara cevap veremedi. Sonra o bana döndü. Tam hatırlayamıyorum ama kendisiyle telefonda konuşmamız oldu. Çok kısa bir görüşmemiz oldu. Sesinden keyfinin yerinde olduğunu anladım. Kendisi gayet olumlu, pozitif durumdaydı. Kısa bir görüşmemiz oldu. Lokasyonunu sordum. O bana Marmara'nın kuzeyinden seyir halinde olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu, takriben birkaç saat sonra da Bozcaada'da konaklayacağını söyledi. Ancak ses gidip geliyordu."Lokasyonunu istedim o son konuşmamız olduTatlıtuğ, Yukay'a yerini takip etmek için lokasyon vermesini söylediğine değinerek, "Lokasyonu göndereceğini söyledi, derken son konuşmamız o oldu. Sonra sinyal kesildi. O sinyal kesilince kendimce sinyal kesildi diye bir yorumlamada bulundum." dedi.Telefon görüşmesinin ardından Yukay'a mesaj attığını anlatan Tatlıtuğ, şunları belirtti:"Saat 17.09'daki 37 saniyelik telefon konuşmamızın kesilmesinden sonra kendisine 'Kardeş kapandı telefon' yazdım. Nasıl olsa müsait olunca bana tekrar telefon açar dedim. Lakin göndermiş olduğum mesajların da karşı tarafa ulaşılmadığını fark edince içime bir his düştü. Sonra kendisiyle çalışmış olduğu hem de yakından da işbirliği içerisinde olan arkadaşı Eren'e telefon açtım. Durumu bildirdim. Kendisine ulaşamadığımı söyleyerek 'Ama ne olur ne olmaz. Bu bilgi sende kalsın. Ben sana bu bilgiyi vereyim. İlerleyen dakikalarda sen ulaşırsan, ben ulaşırsam tekrar bir istişare içerisine girelim' dedim. Bu görüşmenin üzerinden bayağı bir zaman geçti. Sonra telaş ve panik başladı, derken kolluk kuvvetleri ve arama çalışmalarına başlandı."Çok dikkatli ve profesyonel bir tekne kullanıcısıydıTatlıtuğ, Yukay'ın çok dikkatli ve profesyonel bir tekne kullanıcısı olduğunu, gerekli önlemleri almadan dümenin kontrolünü bırakmadığını söyledi.Halit Yukay'la görüşmesi hakkında bilgi veren Kıvanç Tatlıtuğ, sözlerini şöyle tamamladı:"Sağanak ve rüzgarın içine girmiş gibi bir ses duydum. Kendisiyle uzun zamandır arkadaşlığım var. Halit çok önemli bir durum olmadığı sürece kesinlikle telefonuna cevap vermezdi. Benim gördüğüm, bildiğim, bizzat kendim şahit olduğum dümeni bırakacak bir kaptan, görevini bırakacak bir kaptan değildi. Ayrıca telefonunda ve telefondaki kulaklığında kullandığı bir ortam sesi azaltıcı engelleyici yani gürültü kesici modu olduğu için gürültü gelmez. Ekseriyetle dümen halindeyken, yani seyir halindeyken dümeni bıraktığına ne şahit oldum ne de gördüm. Seyir esnasında seyir güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde hareket etmezdi. Dediğim gibi konuşmamız sırasında sesi gayet rahattı ve dışarıdan herhangi bir gürültü veya uğultu sesi gelmiyordu. Biz bu son görüşmede konuşmaya devam ederken aniden ses kesildi ve bu ses kesilirken sanki sağanak bir rüzgarın içine girmiş gibi bir ses duymuştum. Akabinde görüşmemiz sona erdi."Mahkeme ertelendiTaraf avukatlarını dinleyen hakim, gemide keşif yapılmasına gerek olmadığına karar vererek, birinci kaptan C.T'nin adli kontrol kararının devamına, diğer sanıkların da tutuksuz yargılanmalarının devamına, eksik evrak tamamlanması için duruşmanın 8 Mayıs 2026'ya ertelenmesine karar verdi.Ne olmuştu?Halit Yukay, 4 Ağustos'ta özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Tekne parçalanmış halde bulunurken, tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı. C.T, bir süre tutuklu kaldıktan sonra salıverilmişti. Yukay'ın cenazesi ise 23 Ağustos'ta 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edilmiş ve 3 Eylül'de çıkarılmıştı.

