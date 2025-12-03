Türkiye
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Soner Olgun son durumunu paylaştı
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Soner Olgun son durumunu paylaştı
Kendine has tarzı ile tanınan ve 8 aydır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Soner Olgun son sağlık durumunu anlattı.
Sekiz ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Soner Olgun'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Olgun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Tedavim sona erdi. Enerjim yerinde ve moralim iyi" dedi

Enerjim yerinde ve moralim iyi

Hastalığıyla ilgili bilgi veren 66 yaşındaki ünlü şarkıcı kemoterapi ve radyoterapi seanslarının tamamlandığını belirterek, "Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda takip altındayım" dedi. Olgun ek tedavi gerekip gerekmediğine doktorlarının karar vereceğini dile getirerek, "Enerjim yerinde ve moralim iyi. Çalışmalarımı ve sahnelerimi sürdürüyorum" diye konuştu.
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Soner Olgun son durumunu paylaştı

Kendine has tarzı ile tanınan ve 8 aydır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Soner Olgun son sağlık durumunu anlattı.
Sekiz ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Soner Olgun'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Olgun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Tedavim sona erdi. Enerjim yerinde ve moralim iyi" dedi

Enerjim yerinde ve moralim iyi

Hastalığıyla ilgili bilgi veren 66 yaşındaki ünlü şarkıcı kemoterapi ve radyoterapi seanslarının tamamlandığını belirterek, "Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda takip altındayım" dedi. Olgun ek tedavi gerekip gerekmediğine doktorlarının karar vereceğini dile getirerek, "Enerjim yerinde ve moralim iyi. Çalışmalarımı ve sahnelerimi sürdürüyorum" diye konuştu.
