https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/pankreas-kanseriyle-mucadele-eden-unlu-sarkici-soner-olgun-son-durumunu-paylasti-1101506054.html
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Soner Olgun son durumunu paylaştı
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Soner Olgun son durumunu paylaştı
Sputnik Türkiye
Kendine has tarzı ile tanınan ve 8 aydır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Soner Olgun son sağlık durumunu anlattı. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T13:28+0300
2025-12-03T13:28+0300
2025-12-03T13:28+0300
yaşam
pankreas kanseri
soner olgun
kemoterapi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101505893_0:25:401:250_1920x0_80_0_0_4df41dd6b72d58698bab3dfda596d08d.jpg
Sekiz ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Soner Olgun'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Olgun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Tedavim sona erdi. Enerjim yerinde ve moralim iyi" dediEnerjim yerinde ve moralim iyiHastalığıyla ilgili bilgi veren 66 yaşındaki ünlü şarkıcı kemoterapi ve radyoterapi seanslarının tamamlandığını belirterek, "Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda takip altındayım" dedi. Olgun ek tedavi gerekip gerekmediğine doktorlarının karar vereceğini dile getirerek, "Enerjim yerinde ve moralim iyi. Çalışmalarımı ve sahnelerimi sürdürüyorum" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/oyuncu-murat-cemcir-yogun-bakima-kaldirildi-1101449570.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101505893_0:0:401:301_1920x0_80_0_0_06c38847da2a7761d00ec14908692875.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
soner olgun
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Soner Olgun son durumunu paylaştı
Kendine has tarzı ile tanınan ve 8 aydır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Soner Olgun son sağlık durumunu anlattı.
Sekiz ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Soner Olgun'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Olgun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Tedavim sona erdi. Enerjim yerinde ve moralim iyi" dedi
Enerjim yerinde ve moralim iyi
Hastalığıyla ilgili bilgi veren 66 yaşındaki ünlü şarkıcı kemoterapi ve radyoterapi seanslarının tamamlandığını belirterek, "Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda takip altındayım" dedi. Olgun ek tedavi gerekip gerekmediğine doktorlarının karar vereceğini dile getirerek, "Enerjim yerinde ve moralim iyi. Çalışmalarımı ve sahnelerimi sürdürüyorum" diye konuştu.