https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/italyada-kurtarilan-caretta-caretta-mugla-sahilinde-yumurtladi-37-yavrusu-denizle-bulustu-1108749984.html

İtalya'da kurtarılan caretta caretta, Muğla sahilinde yumurtladı: 37 yavrusu denizle buluştu

İtalya'da kurtarılan caretta caretta, Muğla sahilinde yumurtladı: 37 yavrusu denizle buluştu

Sputnik Türkiye

İtalya'da 2020 yılında balıkçı ağlarına takılarak yaralanan ve 2021 yılında denize bırakılan 'Azimut' isimli caretta caretta, 5.5 yıl sonra Muğla'ya gelerek... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T13:06+0300

2026-09-14T13:06+0300

2026-09-14T13:06+0300

yaşam

muğla

dekamer

caretta caretta

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İtalya Pescare Limanı'nda 2020 yılında balıkçı teknesinin ağlarına takılarak yaralanan ve tedavisinin ardından denize bırakılan Azimut isimli caretta caretta, 5.5 yıl boyunca denizlerde yol aldıktan sonra Türkiye'ye geldi. Muğla Sarıgerme sahilinde yuva yapan Azimut'un yumurtadan çıkan 37 yavrusu denize ulaştı. Sarıgerme'yi kendini yuva yaptıDeniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerinin izleme ve koruma çalışması yürüttüğü Sarıgerme kumsalında yuva yapan Azimut İtalya'daki tedavi edildiği sırada yüzgecine takılan marka sayesinde tanındı. DEKAMER Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Olcay İpek, Azimut'un hikayesinin İtalya'da başladığını söyledi. Denize bırakıldıktan yaklaşık 5,5 yıl sonra Azimut'u Sarıgerme'de yuva yaparken tespit ettiklerini belirten İpek, "Yuva işlemini bitirdikten sonra koruma kafesini yerleştirdik. 37 yavrunun canlı şekilde denize ulaştığını söyleyebiliriz." dedi. İpek, Azimut'un hikayesinin, deniz kaplumbağalarının ülkeler arasındaki uzun yolculuklarını ve bu canlıların korunmasında uluslararası çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/caretta-caretta-yavrusu-kumsalda-yakilan-ates-nedeniyle-oldu-1107858560.html

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