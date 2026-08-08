https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/caretta-caretta-yavrusu-kumsalda-yakilan-ates-nedeniyle-oldu-1107858560.html

Caretta caretta yavrusu, kumsalda yakılan ateş nedeniyle öldü

Caretta caretta yavrusu, kumsalda yakılan ateş nedeniyle öldü

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Serik ilçesinde yuvasından çıkarak denize yönelen caretta caretta yavrusu, kumsalda yakılan ve söndürülmeyen ateş nedeniyle yaşamını yitirdi. 08.08.2026, Sputnik Türkiye

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Antalya’nın Serik ilçesindeki Boğazkent Sahili’nde, denize ulaşmaya çalışan caretta caretta yavrusu, yuvalama alanında yakılan ve söndürülmeyen ateşin içine girerek yaşamını yitirdi.Olay, bölgede caretta carettaların korunması amacıyla çalışma yürüten ekipler tarafından fark edildi. Yavrunun, bir gün önce yakılan ve tamamen söndürülmeyen ateşin üzerinden geçerken yanarak öldüğü belirlendi.Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Canbolat, kumsalda ateş yakan kişilerin tespit edilmesi için güvenlik ekiplerinin çalışma yürüttüğünü bildirdi.

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türkiye, antalya, caretta caretta