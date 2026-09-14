https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/istanbullular-dikkat-akom-tarih-verdi-hava-sicakliklari-dusecek-kuvvetli-saganak-yagis-gelecek-1108758581.html

İstanbullular dikkat, AKOM tarih verdi: Hava sıcaklıkları düşecek, kuvvetli sağanak yağış gelecek

İstanbullular dikkat, AKOM tarih verdi: Hava sıcaklıkları düşecek, kuvvetli sağanak yağış gelecek

Sputnik Türkiye

Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası İstanbul'da etkisi gösterecek. Çarşamba ve perşembe günleri kent genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T16:14+0300

2026-09-14T16:14+0300

2026-09-14T16:14+0300

türki̇ye

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sağanak yağış uyarısı

kuvvetli yağış

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İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. AKOM verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, çarşamba ve perşembe günleri megakent genelinde metrekareye 20 kiloya varan kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.Sıcaklık düşüyorHafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı İstanbul’da hava sıcaklıklarının 22-24 derece aralığında kalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Gün içerisinde rüzgarın Karayel ve Poyraz’dan saatte 10 ila 30 km hızla sert esmesi, nem oranının ise yüzde 45 ile 80 arasında değişmesi bekleniyor.Çarşamba ve perşembe günü şemsiyenizi unutmayın Rapora göre çarşamba gününden itibaren hava daha da sertleşecek. Buna göre perşembe günü haftanın en kuvvetli yağışı bekleniyor. Metrekareye 10-20 kg arası yağış düşeceği öngörülüyor. Buna göreHafta sonu sıcaklık yükselecekKuvvetli yağışlı sistemin cuma gününden itibaren etkisini kaybetmesiyle birlikte İstanbulluları daha sıcak ve açık bir hafta sonu bekliyor. Cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının pazar günü 27 °C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/okulun-ilk-gunu-hava-durumu-nasil-olacak-yagis-beklentisi-var-mi-1108735747.html

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meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, akom, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış