https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/istanbullular-dikkat-akom-tarih-verdi-hava-sicakliklari-dusecek-kuvvetli-saganak-yagis-gelecek-1108758581.html
İstanbullular dikkat, AKOM tarih verdi: Hava sıcaklıkları düşecek, kuvvetli sağanak yağış gelecek
İstanbullular dikkat, AKOM tarih verdi: Hava sıcaklıkları düşecek, kuvvetli sağanak yağış gelecek
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Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası İstanbul'da etkisi gösterecek. Çarşamba ve perşembe günleri kent genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T16:14+0300
2026-09-14T16:14+0300
2026-09-14T16:14+0300
türki̇ye
meteoroloji
hava durumu
istanbul hava durumu
akom
sağanak yağış uyarısı
kuvvetli yağış
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İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. AKOM verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, çarşamba ve perşembe günleri megakent genelinde metrekareye 20 kiloya varan kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.Sıcaklık düşüyorHafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı İstanbul’da hava sıcaklıklarının 22-24 derece aralığında kalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Gün içerisinde rüzgarın Karayel ve Poyraz’dan saatte 10 ila 30 km hızla sert esmesi, nem oranının ise yüzde 45 ile 80 arasında değişmesi bekleniyor.Çarşamba ve perşembe günü şemsiyenizi unutmayın Rapora göre çarşamba gününden itibaren hava daha da sertleşecek. Buna göre perşembe günü haftanın en kuvvetli yağışı bekleniyor. Metrekareye 10-20 kg arası yağış düşeceği öngörülüyor. Buna göreHafta sonu sıcaklık yükselecekKuvvetli yağışlı sistemin cuma gününden itibaren etkisini kaybetmesiyle birlikte İstanbulluları daha sıcak ve açık bir hafta sonu bekliyor. Cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının pazar günü 27 °C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/okulun-ilk-gunu-hava-durumu-nasil-olacak-yagis-beklentisi-var-mi-1108735747.html
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meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, akom, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış
meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, akom, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış
İstanbullular dikkat, AKOM tarih verdi: Hava sıcaklıkları düşecek, kuvvetli sağanak yağış gelecek
Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası İstanbul'da etkisi gösterecek. Çarşamba ve perşembe günleri kent genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. AKOM verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, çarşamba ve perşembe günleri megakent genelinde metrekareye 20 kiloya varan kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı İstanbul’da hava sıcaklıklarının 22-24 derece aralığında kalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Gün içerisinde rüzgarın Karayel ve Poyraz’dan saatte 10 ila 30 km hızla sert esmesi, nem oranının ise yüzde 45 ile 80 arasında değişmesi bekleniyor.
Çarşamba ve perşembe günü şemsiyenizi unutmayın
Rapora göre çarşamba gününden itibaren hava daha da sertleşecek. Buna göre perşembe günü haftanın en kuvvetli yağışı bekleniyor. Metrekareye 10-20 kg arası yağış düşeceği öngörülüyor. Buna göre
15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, yağış öngörülmüyor (En düşük 17°C, en yüksek 24°C).
16 Eylül Çarşamba: Hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçecek. Yağış miktarının 2 - 5 kg arasında olması bekleniyor (En düşük 17°C, en yüksek 23°C).
17 Eylül Perşembe: Haftanın en kuvvetli yağışı bekleniyor. Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek günde metrekareye 10 - 20 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor (En düşük 17°C, en yüksek 22°C).
18 Eylül Cuma: Sabah saatlerinde yağmur geçişleri görülecek, ardından hava parçalı bulutluya dönecek (1 - 3 kg yağış beklentisi; en düşük 18°C, en yüksek 24°C).
Hafta sonu sıcaklık yükselecek
Kuvvetli yağışlı sistemin cuma gününden itibaren etkisini kaybetmesiyle birlikte İstanbulluları daha sıcak ve açık bir hafta sonu bekliyor. Cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının pazar günü 27 °C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor.