https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/netanyahu-acikladi-israil-trumpin-gazze-icin-15-maddelik-planini-reddetti-1107877382.html

Netanyahu açıkladı: İsrail, Trump'ın Gazze için 15 maddelik planını reddetti

Netanyahu açıkladı: İsrail, Trump'ın Gazze için 15 maddelik planını reddetti

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırlanan 15 maddelik planını kabul etmediklerini ve İsrail ordusunun Gazze'den... 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T14:11+0300

2026-08-09T14:11+0300

2026-08-09T14:33+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

i̇srail

benyamin netanyahu

filistin

gazze

barış planı

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Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki Gazze Barış Kurulu'nun hazırladığı planın İsrail'in önüne bir taslak olarak getirildiğini, ancak Tel Aviv'in bunu kabul etmediğini belirtti.İsrail Başbakanı, "Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar mevcut hatlarımızdan çekilmeyeceğiz" diyerek, İsrail'in Gazze'deki askeri varlığının sona erdirilmesini Hamas'ın silahsızlandırılması şartına bağladı.Hamas’ın silahsızlandırılması dahil Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte" dedi. Yol haritası duyurulmuştu Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı. Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/husilerden-suudi-arabistana-saldiri-aramco-rafinerisini-hedef-aldiklarini-duyurdular-1107873489.html

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