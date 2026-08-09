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Netanyahu açıkladı: İsrail, Trump'ın Gazze için 15 maddelik planını reddetti
Netanyahu açıkladı: İsrail, Trump'ın Gazze için 15 maddelik planını reddetti
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırlanan 15 maddelik planını kabul etmediklerini ve İsrail ordusunun Gazze'den... 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T14:11+0300
2026-08-09T14:11+0300
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Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki Gazze Barış Kurulu'nun hazırladığı planın İsrail'in önüne bir taslak olarak getirildiğini, ancak Tel Aviv'in bunu kabul etmediğini belirtti.İsrail Başbakanı, "Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar mevcut hatlarımızdan çekilmeyeceğiz" diyerek, İsrail'in Gazze'deki askeri varlığının sona erdirilmesini Hamas'ın silahsızlandırılması şartına bağladı.Hamas’ın silahsızlandırılması dahil Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte" dedi. Yol haritası duyurulmuştu Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı. Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/husilerden-suudi-arabistana-saldiri-aramco-rafinerisini-hedef-aldiklarini-duyurdular-1107873489.html
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i̇srail, benyamin netanyahu, filistin, gazze, barış planı
i̇srail, benyamin netanyahu, filistin, gazze, barış planı
Netanyahu açıkladı: İsrail, Trump'ın Gazze için 15 maddelik planını reddetti
14:11 09.08.2026 (güncellendi: 14:33 09.08.2026)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırlanan 15 maddelik planını kabul etmediklerini ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini açıkladı.
Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki Gazze Barış Kurulu'nun hazırladığı planın İsrail'in önüne bir taslak olarak getirildiğini, ancak Tel Aviv'in bunu kabul etmediğini belirtti.
İsrail Başbakanı, "Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar mevcut hatlarımızdan çekilmeyeceğiz" diyerek, İsrail'in Gazze'deki askeri varlığının sona erdirilmesini Hamas'ın silahsızlandırılması şartına bağladı.
Netanyahu, "Silahsızlanma derken ağır ve hafif silahları, kısacası tüm silahları kastediyorum. Biz düzmece veya hayali bir silahsızlanmadan değil, gerçek bir silahsızlanmadan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.
Hamas’ın silahsızlandırılması dahil Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte" dedi.
Yol haritası duyurulmuştu
Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Hamas,
Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması
ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.
Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.