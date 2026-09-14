https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/irandan-turkiye-mesaji-iliskilerimiz-istenilen-duzeyde-1108750342.html

İran'dan Türkiye mesajı: 'İlişkilerimiz istenilen düzeyde'

İran'dan Türkiye mesajı: 'İlişkilerimiz istenilen düzeyde'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın komşularıyla ilişkilerinde gerilim oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, Türkiye ile ilişkilerin... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T13:10+0300

2026-09-14T13:10+0300

2026-09-14T13:10+0300

dünya

türkiye

donald trump

abd

i̇ran

i̇smail bekayi

hürmüz boğazı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD'nin 'ekonomik savaşın' etkisini artırmak amacıyla ticari ortaklarına İran aleyhine girişimlerde bulunmaları için baskı yaptığını ve bu baskının etkisini artırmak adına medyayı da kullandığını söyleyen Bekayi, şunları kaydetti:'Bölge ülkelerine Yemen konusunda gerçekleri görmelerini tavsiye ediyoruz'Suudi Arabistan'daki boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Bekayi, İran'ın Yemen'deki gelişmelere müdahil olmadığını savundu.Kazma Dağı'yla ilgili haberler, ABD'nin yürüttüğü 'psikolojik savaşın' parçasıBekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündeme getirdiği, medyada sıkça yer alan ve İran'ın yer altı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Kazma Dağı çevresinde gizli bir faaliyet yürütülmediğini öne süren Bekayi, bölgede nükleer faaliyet gerçekleştirildiğine ilişkin haberlerin ABD'nin yürüttüğü 'psikolojik savaşın' parçası olduğunu söyledi.Bekayi, denizlerde seyrüsefer güvenliğinin tüm ülkeler için geçerli olması gerektiğini belirterek, ülkesinin seyrüsefer güvenliğinin bir baskı aracı olarak kullanılmasını kabul etmediğini kaydetti.'Umman toplantısının ertelenmesini Suudi Arabistan istedi'Bekayi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin, Hürmüz Boğazı konusunda düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurmasına ilişkin ise "Maskat toplantısının ertelenmesini Suudi Arabistan istedi." dedi.Umman Dışişleri Bakanı dün Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkeleri arasında 14 Eylül'de yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurmuştu.Umman'da Körfez ülkelerinin de katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde yapılması planlanan bölgesel toplantıda Tahran-Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulmasının planlandığı belirtiliyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/endonezyada-semeru-yanardagi-3-kez-patladi-kuller-bin-metreye-yukseldi-1108746982.html

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

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türkiye, donald trump, abd, i̇ran, i̇smail bekayi, hürmüz boğazı