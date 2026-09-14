https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/endonezyada-semeru-yanardagi-3-kez-patladi-kuller-bin-metreye-yukseldi-1108746982.html
Endonezya'da Semeru Yanardağı 3 kez patladı: Küller bin metreye yükseldi
Endonezya'da Semeru Yanardağı 3 kez patladı: Küller bin metreye yükseldi
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Java Adası'ndaki Semeru Yanardağı 3 kez patladı. Yanardağın 800 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü açıklanırken, çevresindeki 5... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T11:39+0300
2026-09-14T11:39+0300
2026-09-14T11:39+0300
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semeru yanardağı
java adası
pasifik
yanardağ
volkan
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Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) açıklamasında, yanardağın 3 kez patladığı ve 800 ila bin metre yüksekliğe kül püskürttüğü kaydedildi.Volkanik faaliyetlerin gözlemlenmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin '3. seviye' olduğu ve yanardağın çevresindeki 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyetin yasaklandığı bildirildi.Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.'Pasifik Ateş Çemberi' deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.Endonezya'da geçen hafta Anak Krakatau Yanardağı'nın patlaması da hava ulaşımında büyük aksamalara yol açmıştı. Volkanik küller nedeniyle sekiz havalimanında operasyonlar durdurulurken, 2 bin 300'den fazla uçuş etkilendi ve 270 binden fazla yolcu mahsur kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/endonezyada-alabora-olan-gemideki-129-kisi-araniyor-1108746809.html
semeru yanardağı
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semeru yanardağı, java adası, pasifik, yanardağ, volkan, endonezya
semeru yanardağı, java adası, pasifik, yanardağ, volkan, endonezya
Endonezya'da Semeru Yanardağı 3 kez patladı: Küller bin metreye yükseldi
Endonezya'nın Java Adası'ndaki Semeru Yanardağı 3 kez patladı. Yanardağın 800 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü açıklanırken, çevresindeki 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyet yasaklandı.
Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) açıklamasında, yanardağın 3 kez patladığı ve 800 ila bin metre yüksekliğe kül püskürttüğü kaydedildi.
Volkanik faaliyetlerin gözlemlenmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin '3. seviye' olduğu ve yanardağın çevresindeki 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyetin yasaklandığı bildirildi.
Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.
'Pasifik Ateş Çemberi' deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
Endonezya'da geçen hafta Anak Krakatau Yanardağı'nın patlaması da hava ulaşımında büyük aksamalara yol açmıştı.
Volkanik küller nedeniyle sekiz havalimanında operasyonlar durdurulurken, 2 bin 300'den fazla uçuş etkilendi ve 270 binden fazla yolcu mahsur kaldı.