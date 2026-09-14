https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/irandan-trumpin-sozlerine-yanit-kazma-daginda-faaliyet-oldugu-iddialari-asilsiz-1108745071.html
İran’dan Trump’ın sözlerine yanıt: Kazma Dağı’nda faaliyet olduğu iddiaları asılsız
İran’dan Trump’ın sözlerine yanıt: Kazma Dağı’nda faaliyet olduğu iddiaları asılsız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin ülkedeki Kazma Dağı’nda ‘yürütülen faaliyetleri izlediğini’ söylemesinin ardından, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T10:55+0300
2026-09-14T10:55+0300
2026-09-14T11:10+0300
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Trump geçen hafta, ABD'nin Kazma Dağı’nı “çok yakında ve ağır biçimde” vurabileceğini söylemiş ve İran'a dikkatli olması çağrısında bulunmuştu.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, hafta başında yaptığı açıklamada, “İran’daki Kolang Kuh (Kazma Dağı) bölgesinde nükleer faaliyet yürütüldüğüne dair haberler asılsızdır” ifadelerini kullandı.Kazma Dağı neden önemli? Kazma Dağı, Tahran'ın güneyinde yer alıyor. Derin yeraltına gömülü iki tünel kompleksini barındıran bu tesis, tamamen yok edilmesini zorlaştırıyor.ABD istihbarat raporlarına göre tesis, dağın derinliklerine, yüzlerce metre kalınlığındaki sağlam granit kaya katmanının altına kazılmış durumda. Bu yapı, sığınak delici bombalara karşı koruma sağlıyor.ABD merkezli Al-Monitor sitesine göre istihbarat kurumları, Tahran'ın burada 'stratejik bir yedek' oluşturmak üzere gizli ve beyan edilmemiş bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmayı amaçladığından şüpheleniyor.Ancak Tahran, 2020'de inşaatına başlanan tesisin yalnızca ileri seviye santrifüjlerin montajı ve üretimi için kullanıldığını savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/suudi-arabistandaki-petrol-boru-hattinda-hasarin-boyutu-uydu-goruntulerinde-ortaya-cikti-1108740945.html
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i̇ran dışişleri bakanlığı, donald trump, tahran, i̇ran, haberler, kazma dağı
i̇ran dışişleri bakanlığı, donald trump, tahran, i̇ran, haberler, kazma dağı
İran’dan Trump’ın sözlerine yanıt: Kazma Dağı’nda faaliyet olduğu iddiaları asılsız
10:55 14.09.2026 (güncellendi: 11:10 14.09.2026)
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin ülkedeki Kazma Dağı’nda ‘yürütülen faaliyetleri izlediğini’ söylemesinin ardından, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü buradaki faaliyetlere ilişkin haberlerin asılsız olduğunu belirtti.
Trump geçen hafta, ABD'nin Kazma Dağı’nı “çok yakında ve ağır biçimde” vurabileceğini söylemiş ve İran'a dikkatli olması çağrısında bulunmuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, hafta başında yaptığı açıklamada, “İran’daki Kolang Kuh (Kazma Dağı) bölgesinde nükleer faaliyet yürütüldüğüne dair haberler asılsızdır” ifadelerini kullandı.
Kazma Dağı, Tahran'ın güneyinde yer alıyor. Derin yeraltına gömülü iki tünel kompleksini barındıran bu tesis, tamamen yok edilmesini zorlaştırıyor.
ABD istihbarat raporlarına göre tesis, dağın derinliklerine, yüzlerce metre kalınlığındaki sağlam granit kaya katmanının altına kazılmış durumda. Bu yapı, sığınak delici bombalara karşı koruma sağlıyor.
ABD merkezli Al-Monitor sitesine göre istihbarat kurumları, Tahran'ın burada 'stratejik bir yedek' oluşturmak üzere gizli ve beyan edilmemiş bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmayı amaçladığından şüpheleniyor.
Ancak Tahran, 2020'de inşaatına başlanan tesisin yalnızca ileri seviye santrifüjlerin montajı ve üretimi için kullanıldığını savunuyor.