https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/hurmuz-bogazinda-kritik-gemi-saldirisi-irana-ait-gemide-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1108724228.html

Hürmüz Boğazı'nda kritik gemi saldırısı: İran'a ait gemide 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Hürmüz Boğazı'nda kritik gemi saldırısı: İran'a ait gemide 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Dünyanın en kritik enerji koridoru Hürmüz Boğazı açıklarında İran bandıralı bir ticari gemi esrarengiz bir saldırının hedefi oldu. Keşm Adası yakınlarında... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T10:52+0300

2026-09-13T10:52+0300

2026-09-13T10:52+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

hürmüz boğazı

i̇ran

keşm adası

ortadoğu

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Küresel deniz ticaretinin en hassas geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı sularında tansiyonu aniden tırmandıran karanlık bir gelişme kaydedildi. İran devlet televizyonu tarafından son dakika bilgisi olarak aktarılan verilere göre, seyir halindeki bir İran ticari gemisi doğrudan hedef alındı. Sabah saatlerinde meydana gelen saldırıda gemide bulunan 1 mürettebat hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.Keşm ve Hengam Adaları arasında sıcak temasOlayın coğrafi detaylarını kamuoyuyla paylaşan yetkili makamlar, saldırının kritik bir dar boğazda tertiplendiğine dikkat çekti. Hürmüzgan eyaleti sınırlarında bulunan Keşm Adası Kaymakamı Hüseyin Emir Teymuri, hedef alınan geminin seyir rotasını açıkladı.Teymuri, ticari geminin sabah saatlerinde Hengam Adası ile Keşm Adası sınırları içindeki Şib Deraz kıyısı açıklarında seyrederken vurulduğunu ifade etti. Saldırının mahiyeti, hangi tip silah veya araçla gerçekleştirildiği ve eylemin arkasındaki faillerin kimliğine ilişkin detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.Küresel enerji koridorunda güvenlik teyakkuzuStratejik ada kıyılarında gerçekleşen kanlı eylem, Basra Körfezi hattındaki güvenlik protokollerini yeniden teyakkuza geçirdi. Can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanan bu gizemli taarruzun ardından bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, resmi makamlar seyrüsefer emniyetine yönelik denetimleri artırdı.

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hürmüz boğazı

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