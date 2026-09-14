https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/hurmuz-bogazi-icin-iran-korfez-gorusmesi-ertelendi-1108742381.html
Hürmüz Boğazı için İran-Körfez görüşmesi ertelendi
Hürmüz Boğazı için İran-Körfez görüşmesi ertelendi
Sputnik Türkiye
İran ile Arap ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden düzenli tanker trafiğine açılmasına yönelik pazartesi günü Umman'da yapılması planlanan toplantı... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T09:56+0300
2026-09-14T09:56+0300
2026-09-14T09:56+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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hürmüz boğazı
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İran ile Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası anlaşmaların ele alınması amacıyla pazartesi günü Umman'da yapılması planlanan toplantının ertelendiği bildirildi. Fars Haber Ajansı'nın İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, toplantı bazı bölge ülkelerinin talebi üzerine Tahran ve Maskat'ın ortak kararıyla ertelendi.Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi de sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Salalah'ta yapılması planlanan bölgesel toplantının uzlaşı sağlanması amacıyla ertelendiğini duyurdu.El-Busaidi, Umman'ın bölgede istikrar ve kalıcı iş birliğini destekleyecek diyaloğu teşvik etme konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirtti.Umman'da 14 Eylül'de Körfez ülkelerinin de katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak olan bölgesel toplantıda Tahran- Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulmasının planlandığı belirtiliyordu.ABD: 'Hürmüz Boğazı'nı İran kontrol etmiyor'ABD yönetiminin ise gelecekte İran'la yapılabilecek görüşmelerin Hürmüz Boğazı yerine Tahran'ın nükleer programına odaklanmasını istediği aktarıldı. ABD basınında yer alan haberlerde, bir ABD'li yetkilinin, Washington'ın bölge deki ortaklarıyla temas halinde olduğunu belirterek, "İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor ve hiçbir zaman da etmeyecek" ifadelerini kullandığı bildirildi.ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki mevcut konumundan memnun olduğunu ve İran'ı müzakere masasına zorlamaya çalışmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/suudi-arabistandaki-petrol-boru-hattinda-hasarin-boyutu-uydu-goruntulerinde-ortaya-cikti-1108740945.html
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ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, umman, abd
ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, umman, abd
Hürmüz Boğazı için İran-Körfez görüşmesi ertelendi
İran ile Arap ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden düzenli tanker trafiğine açılmasına yönelik pazartesi günü Umman'da yapılması planlanan toplantı ertelendi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantının erteleme kararının bazı bölge ülkelerinin talebi üzerine ertelendiği aktarıldı.
İran ile Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası anlaşmaların ele alınması amacıyla pazartesi günü Umman'da yapılması planlanan toplantının ertelendiği bildirildi. Fars Haber Ajansı'nın İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, toplantı bazı bölge ülkelerinin talebi üzerine Tahran ve Maskat'ın ortak kararıyla ertelendi.
Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi de sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Salalah'ta yapılması planlanan bölgesel toplantının uzlaşı sağlanması amacıyla ertelendiğini duyurdu.
El-Busaidi, Umman'ın bölgede istikrar ve kalıcı iş birliğini destekleyecek diyaloğu teşvik etme konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirtti.
Umman'da 14 Eylül'de Körfez ülkelerinin de katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak olan bölgesel toplantıda Tahran- Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulmasının planlandığı belirtiliyordu.
ABD: 'Hürmüz Boğazı'nı İran kontrol etmiyor'
ABD yönetiminin ise gelecekte İran'la yapılabilecek görüşmelerin Hürmüz Boğazı yerine Tahran'ın nükleer programına odaklanmasını istediği aktarıldı. ABD basınında yer alan haberlerde, bir ABD'li yetkilinin, Washington'ın bölge deki ortaklarıyla temas halinde olduğunu belirterek, "İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor ve hiçbir zaman da etmeyecek" ifadelerini kullandığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki mevcut konumundan memnun olduğunu ve İran'ı müzakere masasına zorlamaya çalışmadığını söylemişti.