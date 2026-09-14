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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/fsb-ukraynadan-karaborsaya-yaklasik-60-bin-bati-menseli-silah-sizmis-olabilir-1108751971.html
FSB: Ukrayna’dan karaborsaya yaklaşık 60 bin Batı menşeli silah sızmış olabilir
FSB: Ukrayna’dan karaborsaya yaklaşık 60 bin Batı menşeli silah sızmış olabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Batılı ülkeler tarafından Ukrayna’ya tedarik edilen silahların önemli bir kısmının yasa dışı yollarla karaborsaya... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T14:18+0300
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FSB yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, Ukrayna'daki depolardan çıkan yaklaşık 60 bin birim silah yasa dışı pazarlarda dolaşıma girdi. Açıklamada, bu silahların şimdiden Meksikalı uyuşturucu kartellerinin eline kadar ulaştığının tespit edildiği bildirildi.Ana tedarikçiler NATO ülkeleriSöz konusu silah ve askeri teçhizatın ağırlıklı olarak ABD, İtalya, İspanya veÇekya gibi NATO üyesi ülkelerden sağlandığını belirtiyor.Açıklamada, “Bu silahlar yasa dışı dolaşıma giriyor ve doğrudan suç örgütlerinin eline geçiyor” ifadelerini kullandı.Moskova'dan Batı'ya ve Kiev'e tepkiDaha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Kiev'in Batı silahlarının bir kısmını karaborsada sattığını ve Batılı başkentlerin bundan habersiz olmasının imkansız olduğunu dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da NATO silahlarının dünya genelindeki karaborsalara yayılma riski konusunda uyarılarda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/kremlin-kieve-yapilan-saldirmama-cagrilarini-memnuniyetle-karsilariz-1108751868.html
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rusya, ukrayna, batı, meksika, abd, rusya federal güvenlik servisi (fsb), nato, silah, karaborsa, silah kaçakçılığı
rusya, ukrayna, batı, meksika, abd, rusya federal güvenlik servisi (fsb), nato, silah, karaborsa, silah kaçakçılığı

FSB: Ukrayna’dan karaborsaya yaklaşık 60 bin Batı menşeli silah sızmış olabilir

14:18 14.09.2026
© Sputnik / Natalya SeliverstovaFSB'nin Moskova'daki genel merkez binası
FSB'nin Moskova'daki genel merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Batılı ülkeler tarafından Ukrayna’ya tedarik edilen silahların önemli bir kısmının yasa dışı yollarla karaborsaya düştüğünü belirtti.
FSB yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, Ukrayna'daki depolardan çıkan yaklaşık 60 bin birim silah yasa dışı pazarlarda dolaşıma girdi. Açıklamada, bu silahların şimdiden Meksikalı uyuşturucu kartellerinin eline kadar ulaştığının tespit edildiği bildirildi.

Ana tedarikçiler NATO ülkeleri

Söz konusu silah ve askeri teçhizatın ağırlıklı olarak ABD, İtalya, İspanya veÇekya gibi NATO üyesi ülkelerden sağlandığını belirtiyor.
Açıklamada, “Bu silahlar yasa dışı dolaşıma giriyor ve doğrudan suç örgütlerinin eline geçiyor” ifadelerini kullandı.

Moskova'dan Batı'ya ve Kiev'e tepki

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Kiev'in Batı silahlarının bir kısmını karaborsada sattığını ve Batılı başkentlerin bundan habersiz olmasının imkansız olduğunu dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da NATO silahlarının dünya genelindeki karaborsalara yayılma riski konusunda uyarılarda bulunmuştu.
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
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