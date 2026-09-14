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Fransa'da 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenleme hazır
Fransa'da 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenleme hazır
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını düzenlemeye yönelik yeni yasa taslağının hazırlandığını açıkladı. Önceki... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin hazırlandığını duyurdu. Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çocukların çevrim içi ortamlarda korunmasına ilişkin çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.Fransız Parlamentosunun iki kanadında kabul edilen ancak Anayasa Konseyi tarafından ağustosta iptal edilen düzenlemenin ardından hükümete yeni bir yasa taslağı hazırlanması talimatı verdiğini hatırlatan Macron, çalışmaların tamamlandığını açıkladı.Macron, yeni taslağın Avrupa Birliği (AB) normlarıyla uyumlu ve hukuki açıdan sağlam olacak şekilde hazırlandığını belirterek, düzenlemenin AB Komisyonuna bildirildiğini kaydetti.Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca çocukları çevrim içi platformların olası risklerinden korumaya yönelik düzenlemenin Avrupa genelinde uygulanması gerektiğini ifade etti.Anayasa Konseyi önceki düzenlemeyi iptal etmiştiFransa'da 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini düzenleyen yasa, parlamentonun alt ve üst kanadında kabul edilmişti.Ancak Anayasa Konseyi, 14 Ağustos'ta aldığı kararla düzenlemeyi iptal etmişti. Konsey, düzenlemenin gençlerin ifade özgürlüğüne "orantısız müdahale" oluşturduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.Konsey, çocukların korunmasının anayasal bir gereklilik olduğunu kabul etmekle birlikte, düzenlemenin çevrim içi ortamların çocukların sağlık ve güvenliği açısından oluşturabileceği riskleri belirleme konusunda yeterli güvence sağlamadığı sonucuna varmıştı.Kararın ardından Macron, hükümete Avrupa normlarıyla uyumlu yeni bir düzenleme hazırlanması talimatı vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/uzmanlar-uyardi-kalp-krizi-ve-felc-riskinin-isareti-yuzunuzde-ortaya-cikabilir-1108748464.html
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Fransa'da 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenleme hazır
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını düzenlemeye yönelik yeni yasa taslağının hazırlandığını açıkladı. Önceki düzenleme, Anayasa Konseyi tarafından ifade özgürlüğüne 'orantısız müdahale' oluşturduğu gerekçesiyle ağustosta iptal edilmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin hazırlandığını duyurdu. Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çocukların çevrim içi ortamlarda korunmasına ilişkin çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Fransız Parlamentosunun iki kanadında kabul edilen ancak Anayasa Konseyi tarafından ağustosta iptal edilen düzenlemenin ardından hükümete yeni bir yasa taslağı hazırlanması talimatı verdiğini hatırlatan Macron, çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
Macron, yeni taslağın Avrupa Birliği (AB) normlarıyla uyumlu ve hukuki açıdan sağlam olacak şekilde hazırlandığını belirterek, düzenlemenin AB Komisyonuna bildirildiğini kaydetti.
Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca çocukları çevrim içi platformların olası risklerinden korumaya yönelik düzenlemenin Avrupa genelinde uygulanması gerektiğini ifade etti.
Anayasa Konseyi önceki düzenlemeyi iptal etmişti
Fransa'da 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini düzenleyen yasa, parlamentonun alt ve üst kanadında kabul edilmişti.
Ancak Anayasa Konseyi, 14 Ağustos'ta aldığı kararla düzenlemeyi iptal etmişti. Konsey, düzenlemenin gençlerin ifade özgürlüğüne "orantısız müdahale" oluşturduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.
Konsey, çocukların korunmasının anayasal bir gereklilik olduğunu kabul etmekle birlikte, düzenlemenin çevrim içi ortamların çocukların sağlık ve güvenliği açısından oluşturabileceği riskleri belirleme konusunda yeterli güvence sağlamadığı sonucuna varmıştı.
Kararın ardından Macron, hükümete Avrupa normlarıyla uyumlu yeni bir düzenleme hazırlanması talimatı vermişti.