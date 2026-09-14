https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/firat-tanis-alkol-tedavisinde-yasadiklarini-anlatti-benim-yeniden-dogumumdu-1108743064.html

Fırat Tanış alkol tedavisinde yaşadıklarını anlattı: Benim yeniden doğumumdu

Fırat Tanış alkol tedavisinde yaşadıklarını anlattı: Benim yeniden doğumumdu

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, yıllar önce aldığı alkol tedavisiyle ilgili konuştu. Tanış alkol bağımlılarına da tavsiyelerde bulundu 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T10:17+0300

2026-09-14T10:17+0300

2026-09-14T10:17+0300

yaşam

fırat tanış

i̇lker ayrık

alkol

bağımlılık

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Ünlü oyuncu Fırat Tanış yıllar önce aldığı alkol tedavisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Alkol bağımlılarına da seslenen Tanış, "Mutlaka hekimlerinin söylediklerini yapsınlar. Çünkü bu kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil" ifadelerini kullandı. Tedaviye başlamasında oyuncu İlker Ayrık'ın büyük etkisi olduğunu anlatan Tanış, "Benim yeniden doğumumdur bu süreç. Bir daha unutmayayım diye kolumda klinikteki kateter noktalarının izleri var" dedi. Meyhanede tanıştığım hiç kimseyle görüşmüyorumKatıldığı bir programda yıllar önce yaşadığı alkol sorunu ve tedavisiyle ilgili konuşan Fırat Tanış “Meyhanede tanıştığım hiç kimseyle görüşmüyorum. Orada bütün telefon listeleri değişiyor. Bütün arkadaşlık ilişkileri tekrardan böyle bir sorgulanıyor. Bir yerli yerine düzene koyuluyor" dedi.Alkol bağımlılarına tavsiyelerde bulunan Tanış, "Bir kliniğe gitmesini öneririm. Ama mutlaka hekimlerinin söylediklerini yapsınlar. Çünkü bu kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil. Mümkün değil. Ayrıca bugün artık medeni bir dünyadayız. Böyle şeyler ayıp da değil" dedi.Unutmayayım diye Tedaviye başlamasında oyuncu İlker Ayrık'ın etkisini de dile getiren Tanış, " İlker Ayrık benim çok çok sevdiğim dostum. Bir gün oturduk, konuştuk. 'Belki böyle bir şey yapmak iyi olur' dedi. İyi ki de yapmışım. Benim yeniden doğumumdur bu süreç. Bir daha unutmayayım diye kolumda klinikteki kateter noktalarının izleri var" diye anlattı.

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fırat tanış, i̇lker ayrık, alkol, bağımlılık