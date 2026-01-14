https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/karaciger-nakli-bekleyen-ufuk-ozkani-meslektaslari-ziyaret-etti-morali-yuksek-1102741444.html

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı meslektaşları ziyaret etti: 'Morali yüksek'

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı meslektaşları ziyaret etti: 'Morali yüksek'

Sputnik Türkiye

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve organ nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncuyu, rol aldığı 'Geniş Aile' dizisindeki... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T18:07+0300

2026-01-14T18:07+0300

2026-01-14T18:07+0300

türki̇ye

ufuk özkan

fırat tanış

bihter dinçel

türkiye

karaciğer

karaciğer kanseri

karaciğer nakli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102741048_0:94:837:565_1920x0_80_0_0_6d3c3f77989a9e51a608635762d82b14.jpg

Geniş Aile dizisi oyuncuları karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı ziyaret etti.Dizinin oyuncularından Fırat Tanış, Özkan’ı hastanede ziyaret ettiklerini belirterek birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tanış paylaşımında, “Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk’u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var” ifadelerine yer verdi.Ziyarette Fırat Tanış’ın yanı sıra Bihter Dinçel ve Bülend Çolak da yer aldı. Rol arkadaşlarının ziyareti, Ufuk Özkan’a moral olurken, paylaşım kısa sürede çok sayıda destek mesajı aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/oyuncu-ufuk-ozkan-hastaneye-kaldirildi-1102683447.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ufuk özkan, fırat tanış, bihter dinçel, türkiye, karaciğer, karaciğer kanseri, karaciğer nakli