Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı meslektaşları ziyaret etti: 'Morali yüksek'
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı meslektaşları ziyaret etti: 'Morali yüksek'
Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve organ nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncuyu, rol aldığı 'Geniş Aile' dizisindeki... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Geniş Aile dizisi oyuncuları karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı ziyaret etti.Dizinin oyuncularından Fırat Tanış, Özkan’ı hastanede ziyaret ettiklerini belirterek birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tanış paylaşımında, “Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk’u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var” ifadelerine yer verdi.Ziyarette Fırat Tanış’ın yanı sıra Bihter Dinçel ve Bülend Çolak da yer aldı. Rol arkadaşlarının ziyareti, Ufuk Özkan’a moral olurken, paylaşım kısa sürede çok sayıda destek mesajı aldı.
18:07 14.01.2026
© Fotoğraf : Fırat Tanış sosyal medyaUfuk Özkan
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© Fotoğraf : Fırat Tanış sosyal medya
Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve organ nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncuyu, rol aldığı 'Geniş Aile' dizisindeki arkadaşları yalnız bırakmadı.
Geniş Aile dizisi oyuncuları karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı ziyaret etti.
Dizinin oyuncularından Fırat Tanış, Özkan’ı hastanede ziyaret ettiklerini belirterek birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tanış paylaşımında, “Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk’u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var” ifadelerine yer verdi.
Ziyarette Fırat Tanış’ın yanı sıra Bihter Dinçel ve Bülend Çolak da yer aldı. Rol arkadaşlarının ziyareti, Ufuk Özkan’a moral olurken, paylaşım kısa sürede çok sayıda destek mesajı aldı.
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
TÜRKİYE
Oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı
12 Ocak, 21:55
