https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/karaciger-nakli-bekleyen-ufuk-ozkani-meslektaslari-ziyaret-etti-morali-yuksek-1102741444.html
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı meslektaşları ziyaret etti: 'Morali yüksek'
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı meslektaşları ziyaret etti: 'Morali yüksek'
Sputnik Türkiye
Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve organ nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncuyu, rol aldığı 'Geniş Aile' dizisindeki... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T18:07+0300
2026-01-14T18:07+0300
2026-01-14T18:07+0300
türki̇ye
ufuk özkan
fırat tanış
bihter dinçel
türkiye
karaciğer
karaciğer kanseri
karaciğer nakli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102741048_0:94:837:565_1920x0_80_0_0_6d3c3f77989a9e51a608635762d82b14.jpg
Geniş Aile dizisi oyuncuları karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı ziyaret etti.Dizinin oyuncularından Fırat Tanış, Özkan’ı hastanede ziyaret ettiklerini belirterek birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tanış paylaşımında, “Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk’u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var” ifadelerine yer verdi.Ziyarette Fırat Tanış’ın yanı sıra Bihter Dinçel ve Bülend Çolak da yer aldı. Rol arkadaşlarının ziyareti, Ufuk Özkan’a moral olurken, paylaşım kısa sürede çok sayıda destek mesajı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/oyuncu-ufuk-ozkan-hastaneye-kaldirildi-1102683447.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102741048_0:4:837:632_1920x0_80_0_0_e9da841bf2abeb87d141b57d8acd9d6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ufuk özkan, fırat tanış, bihter dinçel, türkiye, karaciğer, karaciğer kanseri, karaciğer nakli
ufuk özkan, fırat tanış, bihter dinçel, türkiye, karaciğer, karaciğer kanseri, karaciğer nakli
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı meslektaşları ziyaret etti: 'Morali yüksek'
Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve organ nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncuyu, rol aldığı 'Geniş Aile' dizisindeki arkadaşları yalnız bırakmadı.
Geniş Aile dizisi oyuncuları karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı ziyaret etti.
Dizinin oyuncularından Fırat Tanış, Özkan’ı hastanede ziyaret ettiklerini belirterek birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tanış paylaşımında, “Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk’u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var” ifadelerine yer verdi.
Ziyarette Fırat Tanış’ın yanı sıra Bihter Dinçel ve Bülend Çolak da yer aldı. Rol arkadaşlarının ziyareti, Ufuk Özkan’a moral olurken, paylaşım kısa sürede çok sayıda destek mesajı aldı.