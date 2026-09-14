https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/eyupsultanda-kontrolden-cikan-otomobil-bina-bahcesine-dustu-2-kisi-yaralandi-1108735017.html
Kontrolden çıkan otomobil bina bahçesine düştü: 2 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil bina bahçesine düştü: 2 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen otomobil kontrolden çıkarak 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarptı. Çarpmanın ardından bahçeye düşen otomobil... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T02:46+0300
2026-09-14T02:46+0300
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İstanbul Eyüpsultan'da Alibeyköy Mahallesi Dar Yokuşu Sokak üzerinde yokuş aşağı inen ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir korkulukları aşıp 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarparak bahçeye düştü.Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye gönderildi.Sokağın giriş ve çıkışı polis ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı. Kaza yapan aracın sabah saatlerinde vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin binanın demir korkuluklarına, daha sonra da balkonlarına çarparak bahçeye düştüğü anlar yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/eyupsultanda-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-otobus-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi-1108734705.html
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eyüpsultan, i̇stanbul, türkiye
Kontrolden çıkan otomobil bina bahçesine düştü: 2 kişi yaralandı
02:46 14.09.2026 (güncellendi: 02:59 14.09.2026)
Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen otomobil kontrolden çıkarak 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarptı. Çarpmanın ardından bahçeye düşen otomobil nedeniyle 2 kişi yaralandı.
İstanbul Eyüpsultan'da Alibeyköy Mahallesi Dar Yokuşu Sokak üzerinde yokuş aşağı inen ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir korkulukları aşıp 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarparak bahçeye düştü.
Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye gönderildi.
Sokağın giriş ve çıkışı polis ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı. Kaza yapan aracın sabah saatlerinde vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin binanın demir korkuluklarına, daha sonra da balkonlarına çarparak bahçeye düştüğü anlar yer alıyor.