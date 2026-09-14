https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/eyupsultanda-kontrolden-cikan-otomobil-bina-bahcesine-dustu-2-kisi-yaralandi-1108735017.html

Kontrolden çıkan otomobil bina bahçesine düştü: 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil bina bahçesine düştü: 2 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen otomobil kontrolden çıkarak 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarptı. Çarpmanın ardından bahçeye düşen otomobil... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T02:46+0300

2026-09-14T02:46+0300

2026-09-14T02:59+0300

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eyüpsultan

i̇stanbul

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İstanbul Eyüpsultan'da Alibeyköy Mahallesi Dar Yokuşu Sokak üzerinde yokuş aşağı inen ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir korkulukları aşıp 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarparak bahçeye düştü.Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye gönderildi.Sokağın giriş ve çıkışı polis ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı. Kaza yapan aracın sabah saatlerinde vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin binanın demir korkuluklarına, daha sonra da balkonlarına çarparak bahçeye düştüğü anlar yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/eyupsultanda-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-otobus-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi-1108734705.html

türki̇ye

eyüpsultan

i̇stanbul

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