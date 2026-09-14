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Kontrolden çıkan otomobil bina bahçesine düştü: 2 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil bina bahçesine düştü: 2 kişi yaralandı
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Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen otomobil kontrolden çıkarak 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarptı. Çarpmanın ardından bahçeye düşen otomobil... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Eyüpsultan'da Alibeyköy Mahallesi Dar Yokuşu Sokak üzerinde yokuş aşağı inen ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir korkulukları aşıp 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarparak bahçeye düştü.Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye gönderildi.Sokağın giriş ve çıkışı polis ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı. Kaza yapan aracın sabah saatlerinde vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin binanın demir korkuluklarına, daha sonra da balkonlarına çarparak bahçeye düştüğü anlar yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/eyupsultanda-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-otobus-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi-1108734705.html
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eyüpsultan, i̇stanbul, türkiye
eyüpsultan, i̇stanbul, türkiye

Kontrolden çıkan otomobil bina bahçesine düştü: 2 kişi yaralandı

02:46 14.09.2026 (güncellendi: 02:59 14.09.2026)
© AA / Adem KutucuEyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobilin bina bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobilin bina bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© AA / Adem Kutucu
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Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen otomobil kontrolden çıkarak 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarptı. Çarpmanın ardından bahçeye düşen otomobil nedeniyle 2 kişi yaralandı.
İstanbul Eyüpsultan'da Alibeyköy Mahallesi Dar Yokuşu Sokak üzerinde yokuş aşağı inen ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir korkulukları aşıp 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarparak bahçeye düştü.
Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye gönderildi.
Sokağın giriş ve çıkışı polis ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı. Kaza yapan aracın sabah saatlerinde vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin binanın demir korkuluklarına, daha sonra da balkonlarına çarparak bahçeye düştüğü anlar yer alıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde yolcu otobüsünde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
TÜRKİYE
Eyüpsultan'da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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