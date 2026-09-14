https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/endonezyada-alabora-olan-gemideki-129-kisi-araniyor-1108746809.html

Endonezya'da alabora olan gemideki 129 kişi aranıyor

Endonezya'da alabora olan gemideki 129 kişi aranıyor

Sputnik Türkiye

Arama kurtarma kurumu, pazar günü erken saatlerde kötü hava koşulları nedeniyle Java Denizi'nde alabora olan bir Endonezya yolcu gemisinde en az altı kişinin hayatını kaybettiğini ve 129 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.

2026-09-14T11:22+0300

2026-09-14T11:22+0300

2026-09-14T11:22+0300

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endonezya

gemi

alabora

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Arama kurtarma kurumu, pazar günü erken saatlerde kötü hava koşulları nedeniyle Java Denizi'nde alabora olan bir Endonezya yolcu gemisinde en az altı kişinin hayatını kaybettiğini ve 129 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.Kurum, ekiplerin Virgo Transport 8 adlı gemiden 108 kişiyi kurtarmayı başardığını ve hayatta kalan başka kimse olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü ekledi.Bir kurtarma merkezinde konuşan yolcu Rinto Arahab, gemi ters döndüğünde korkuluklara tutunduğunu, ardından suyun üzerinde savrulan hasarlı gemide daha yüksek bir noktaya tırmanmayı başardığını anlattı.Geminin yetkililerle bağlantısı kesilmeden önce rotasının üzerinde bulunduğu Güney Kalimantan'ın Banjarmasin kentinde Reuters'a konuşan Arahab, "Artık kaderime razı olmuştum" dedi ve ekledi: "Tek yapabildiğim, sağ salim kurtulmak için dua etmekti."Yolcuların aileleri de haber almak üzere kentte toplandı.Arama kurtarma kurumu, geminin Cumartesi günü 30 mürettebat dahil toplam 243 kişiyle Doğu Java'nın Surabaya kentinden yola çıktığını belirtti.Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi düzenlediği basın toplantısında, bölgeden geçen bir helikopterin geminin alabora olduğunu bildirdiğini açıkladı. 17 bin adadan oluşan ülkeKurumun Banjarmasin ofisi başkanı Putu Sudayana, kurtarılan yolcuların başka gemilere alındığını ve bir kısmının Doğu Java'daki bir limana götürüleceğini ifade etti.17 bin adadan oluşan bir takımada ülkesi olan Endonezya'da ulaşım büyük ölçüde feribotlara dayanıyor, zira deniz yolları hava yolculuğuna kıyasla daha uygun maliyetli ve daha kolay erişilebilir durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/endonezyada-243-kisiyi-tasiyan-gemi-kayboldu-102-kisi-kurtarildi-1108725845.html

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