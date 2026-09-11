https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ankara-golbasinda-yangin-helikopter-mudahale-ediyor-1108695471.html

Ankara Gölbaşı'nda yangın: Helikopter ile müdahale ediliyor

Ankara Gölbaşı'nda yangın: Helikopter ile müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek yakınlarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T15:03+0300

2026-09-11T15:03+0300

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türkiye

gölbaşı

yangın

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı.Yollar kesildiYangın alanına giden yollar kesildi.Ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangına yönelik müdahale devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbulda-otluk-alanda-yangin-d-100-kara-yolunda-trafik-kontrollu-saglaniyor-1108694176.html

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