https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ankara-golbasinda-yangin-helikopter-mudahale-ediyor-1108695471.html
Ankara Gölbaşı'nda yangın: Helikopter ile müdahale ediliyor
Ankara Gölbaşı'nda yangın: Helikopter ile müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek yakınlarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T15:03+0300
2026-09-11T15:03+0300
2026-09-11T15:42+0300
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gölbaşı
yangın
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı.Yollar kesildiYangın alanına giden yollar kesildi.Ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangına yönelik müdahale devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbulda-otluk-alanda-yangin-d-100-kara-yolunda-trafik-kontrollu-saglaniyor-1108694176.html
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türkiye, gölbaşı, yangın
Ankara Gölbaşı'nda yangın: Helikopter ile müdahale ediliyor
15:03 11.09.2026 (güncellendi: 15:42 11.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek yakınlarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.
Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı.
Yangın alanına giden yollar kesildi.
Ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangına yönelik müdahale devam ediyor.