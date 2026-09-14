https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/cinde-iha-kullanimi-yasaklaniyor-15-kasima-kadar-sure-1108763714.html

Çin'de İHA kullanımı yasaklanıyor: 15 Kasım'a kadar süre

Çin'de İHA kullanımı yasaklanıyor: 15 Kasım'a kadar süre

Sputnik Türkiye

Pekin, şehir genelini drone'lar için sınırlı uçuş bölgesi ilan etmeye hazırlanıyor. Yeni kurallar kapsamında cihaz sahiplerine 15 Kasım'a kadar süre tanınacak. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T22:06+0300

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Çin'in başkenti Pekin'de drone kullanımına kapsamlı kısıtlama getiriliyor. 15 Kasım'dan itibaren kent genelinde insansız hava araçlarının ve bunlara ait parçaların kullanılması, bulundurulması ve depolanması yasaklanacak.China Daily'nin aktardığı bilgilere göre, yeni düzenlemeyle Pekin'in tamamı insansız hava araçları için sınırlı uçuş bölgesi olarak tanımlanacak.Yasağın yalnızca uçuşlarla sınırlı kalmayacağı belirtilirken, gerçek kişiler ve tüzel kişiler için drone ve drone bileşenlerinin Pekin'e taşınması veya ithal edilmesi de yasak kapsamına alınacak.Bazı kurumlar drone kullanabilecekTerörle mücadele, kamu düzeninin korunması, acil kurtarma ve afet yardımı faaliyetlerini yürüten kuruluşlar, ilgili mevzuata uygun hareket etmeleri halinde drone kullanabilecek.Ayrıca büyük etkinlikler, eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar ve üretim çalışmalarına katılan kuruluşlar da gerekli kurallara uymak şartıyla insansız hava aracı uçurabilecek.Drone sahiplerine 15 Kasım'a kadar sürePekin'de halihazırda drone sahibi olanların ise cihazlarını 15 Kasım'a kadar elden çıkarmaları gerekecek.Yetkililer, sahiplerin drone'larını bu tür ekipmanları geri satın alan veya yetkililer tarafından sertifikalandırılmış şirketlere satmalarını ya da belirlenen imha merkezlerine teslim ederek geri dönüşüme göndermelerini tavsiye ediyor.Bunun yanı sıra yetkililer, drone'ların teslim edilmesi karşılığında cihaz başına 14.90 ila 447 dolar arasında değişen ek destek sağlanabileceğini belirtiyor.

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