https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bati-medyasi-basra-korfezi-ulkeleri-abdnin-guvenilirligi-konusunda-hayal-kirikligina-ugradi-1108760967.html
Batı medyası: Basra Körfezi ülkeleri, ABD'nin güvenilirliği konusunda hayal kırıklığına uğradı
Batı medyası: Basra Körfezi ülkeleri, ABD'nin güvenilirliği konusunda hayal kırıklığına uğradı
Sputnik Türkiye
Batı medyasının Basra Körfezi ülkelerinden yetkililere dayandırdığı habere göre, bölge ülkeleri İran ile yaşanan çatışma sırasında ABD'nin artık güvenilebilir... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T18:07+0300
2026-09-14T18:07+0300
2026-09-14T18:07+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İngiliz Time dergisi, Basra Körfezi ülkelerinden bürokratlara dayandırdığı haberinde, bölge ülkelerinin İran ile yaşanan çatışma sırasında ABD'nin artık güvenilir bir güvenlik garantörü olmadığını fark ettiğini yazdı.Haberde, "Savaş, Basra Körfezi'ndeki monarşiler arasında sıra dışı bir stratejik yakınlaşmaya yol açtı. Bürokratlar genel olarak üç noktada hemfikir: İran uzun vadeli bir tehdit olmaya devam ediyor; ABD'nin güvenlik şemsiyesi artık güvenilir değil, bölgesel istikrar ise varoluşsal öneme sahip bir öncelik haline geldi" ifadelerine yer verildi.Makaleye göre Basra Körfezi ülkeleri, itirazlarına rağmen Washington'un bölgede sonuçlarını daha sonra yönetemeyeceği veya yönetmek istemeyeceği bir çatışmayı tetikleme riskini göze almasını beklemiyordu.Bu ülkeler, kendilerine danışılmadan ve süreç boyunca korunmaları sağlanmadan, habersiz bir şekilde bir çatışmanın içine sürüklendiklerini düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/trumptan-iran-mesaji-savas-cok-yakinda-sona-erecek-1108716143.html
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batı, batı medyası, abd, basra körfezi, abd, time, i̇ran, washington
batı, batı medyası, abd, basra körfezi, abd, time, i̇ran, washington
Batı medyası: Basra Körfezi ülkeleri, ABD'nin güvenilirliği konusunda hayal kırıklığına uğradı
Batı medyasının Basra Körfezi ülkelerinden yetkililere dayandırdığı habere göre, bölge ülkeleri İran ile yaşanan çatışma sırasında ABD'nin artık güvenilebilir bir güvenlik garantörü olmadığını fark etti.
İngiliz Time dergisi, Basra Körfezi ülkelerinden bürokratlara dayandırdığı haberinde, bölge ülkelerinin İran ile yaşanan çatışma sırasında ABD'nin artık güvenilir bir güvenlik garantörü olmadığını fark ettiğini yazdı.
Haberde, "Savaş, Basra Körfezi'ndeki monarşiler arasında sıra dışı bir stratejik yakınlaşmaya yol açtı. Bürokratlar genel olarak üç noktada hemfikir: İran uzun vadeli bir tehdit olmaya devam ediyor; ABD'nin güvenlik şemsiyesi artık güvenilir değil, bölgesel istikrar ise varoluşsal öneme sahip bir öncelik haline geldi" ifadelerine yer verildi.
Makaleye göre Basra Körfezi ülkeleri, itirazlarına rağmen Washington'un bölgede sonuçlarını daha sonra yönetemeyeceği veya yönetmek istemeyeceği bir çatışmayı tetikleme riskini göze almasını beklemiyordu.
Bu ülkeler, kendilerine danışılmadan ve süreç boyunca korunmaları sağlanmadan, habersiz bir şekilde bir çatışmanın içine sürüklendiklerini düşünüyor.