https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bati-medyasi-basra-korfezi-ulkeleri-abdnin-guvenilirligi-konusunda-hayal-kirikligina-ugradi-1108760967.html

Batı medyası: Basra Körfezi ülkeleri, ABD'nin güvenilirliği konusunda hayal kırıklığına uğradı

Batı medyası: Basra Körfezi ülkeleri, ABD'nin güvenilirliği konusunda hayal kırıklığına uğradı

Sputnik Türkiye

Batı medyasının Basra Körfezi ülkelerinden yetkililere dayandırdığı habere göre, bölge ülkeleri İran ile yaşanan çatışma sırasında ABD'nin artık güvenilebilir... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T18:07+0300

2026-09-14T18:07+0300

2026-09-14T18:07+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

batı

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basra körfezi

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i̇ran

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İngiliz Time dergisi, Basra Körfezi ülkelerinden bürokratlara dayandırdığı haberinde, bölge ülkelerinin İran ile yaşanan çatışma sırasında ABD'nin artık güvenilir bir güvenlik garantörü olmadığını fark ettiğini yazdı.Haberde, "Savaş, Basra Körfezi'ndeki monarşiler arasında sıra dışı bir stratejik yakınlaşmaya yol açtı. Bürokratlar genel olarak üç noktada hemfikir: İran uzun vadeli bir tehdit olmaya devam ediyor; ABD'nin güvenlik şemsiyesi artık güvenilir değil, bölgesel istikrar ise varoluşsal öneme sahip bir öncelik haline geldi" ifadelerine yer verildi.Makaleye göre Basra Körfezi ülkeleri, itirazlarına rağmen Washington'un bölgede sonuçlarını daha sonra yönetemeyeceği veya yönetmek istemeyeceği bir çatışmayı tetikleme riskini göze almasını beklemiyordu.Bu ülkeler, kendilerine danışılmadan ve süreç boyunca korunmaları sağlanmadan, habersiz bir şekilde bir çatışmanın içine sürüklendiklerini düşünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/trumptan-iran-mesaji-savas-cok-yakinda-sona-erecek-1108716143.html

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