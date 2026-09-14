https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/cumhurbaskani-erdogan-samsunda-genclerle-bulustu-siyasette-genclerin-onunu-actik-1108763869.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluştu: 'Siyasette gençlerin önünü açtık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluştu: 'Siyasette gençlerin önünü açtık'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen gençlik buluşmasında siyasette gençlerin önünü açtıklarını ve çeyrek asırdır gençlerle birlikte yol yürüdüklerini... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T22:21+0300
2026-09-14T22:21+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gençlerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasette gençlerin önünü açtık. Bu çeyrek asırda gençlerle yol yürümeye gayret ettik. Coğrafyamızın savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu dönemde, milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize tarihi başarılar, zaferler kazandırdık. Sevgili gençler, gençlik bir devam ve beka halkasıdır; geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağıdır. Biz hep şuna inandık: Gençliğin her şeyden evvel inandığı ve takipçisi olduğu ulvi bir davası olmalıdır'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları bir an önce aşalım diyoruz. Bunu aşmak için de Türkiye bölgeye ağırlığını koydu. İşi hafife alamayız. (Mekke Ortak Savunma Anlaşması) Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir adım attık. Bu adımla İslam dünyasına bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/cumhurbaskani-erdogan-uc-alanda-puanini-artiran-tek-ulke-olduk-1108753949.html
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samsun, recep tayyip erdoğan, ak parti, gençlik, gençlik ve spor bakanlığı, buluşma
samsun, recep tayyip erdoğan, ak parti, gençlik, gençlik ve spor bakanlığı, buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluştu: 'Siyasette gençlerin önünü açtık'
22:21 14.09.2026 (güncellendi: 22:58 14.09.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen gençlik buluşmasında siyasette gençlerin önünü açtıklarını ve çeyrek asırdır gençlerle birlikte yol yürüdüklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gençlerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasette gençlerin önünü açtık. Bu çeyrek asırda gençlerle yol yürümeye gayret ettik. Coğrafyamızın savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu dönemde, milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize tarihi başarılar, zaferler kazandırdık. Sevgili gençler, gençlik bir devam ve beka halkasıdır; geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağıdır. Biz hep şuna inandık: Gençliğin her şeyden evvel inandığı ve takipçisi olduğu ulvi bir davası olmalıdır'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları bir an önce aşalım diyoruz. Bunu aşmak için de Türkiye bölgeye ağırlığını koydu. İşi hafife alamayız. (Mekke Ortak Savunma Anlaşması) Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir adım attık. Bu adımla İslam dünyasına bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var'' açıklamasında bulundu.