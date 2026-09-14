https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/cumhurbaskani-erdogan-uc-alanda-puanini-artiran-tek-ulke-olduk-1108753949.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PİSA 'da üç alanda puanını artıran tek ülke olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PİSA 'da üç alanda puanını artıran tek ülke olduk

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin PİSA 2025 Raporu'nda üç alanda puanını artıran tek ülke olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hangi görüşe, kökene gelir grubuna ait... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T15:35+0300

2026-09-14T15:35+0300

2026-09-14T16:22+0300

türki̇ye

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

pisa

eğitim

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2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin PİSA 2025 Raporu'ndaki gelişimine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç alanda puanını artıran tek ülke olduk" dedi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere de "Biz hangi görüşe, kökene gelir grubuna ait olursa olsun biz evlatlarımızı sokakta bulmadık. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz ,has bahçemizin güllerisiniz. Kendinize, ülkenize güvenmenizi, sahte ve sanal hikayelere bakıp ümitsizliğe kapılmamanızı istiyorum. İnanıyorsanız mutlaka başaracaksınız." diyerek seslendi. Işıl ışıl bir gençlik filiz veriyorBugün burada olduğu gibi her eğitim öğretim yılı başlangıcında özgüven sahibi olan gençlerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Gençlerimizle her buluşmamız şunlara şahit oluyorum. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor.Tek ülke oldukTürkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması yüzde 50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Bu zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.Ne yapıyorsak sizin başarınız için yapıyoruz. Gençlerimizin hayallerine giden yolu sonunda kadar açmak için yapıyoruz. Bütçede aslan payını eğitime ayırdık. Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırdık. Eğitim olmazsa diğer her şey yarım kalır dedik.Büyük düşünün, büyük hedefler koyunKıymetli evlatlarım, dünya değişiyor olsa da başarının formülü değişmedi. Kendinize ve milletinize güvenin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Sizlerden büyük düşünmenizi, önünüze büyük hedefler koymanızı, o hedeflere yılmadan yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Sizler birikim ve yetenek olarak başka ülkelerdeki akranlarınızdan asla geride değilsiniz. Hemen her alanda birinci sınıf imkanlara, sizleri candan seven öğretmenlere, size değer veren, kendinizi en iyi şekilde yetiştiren ailelere sahipsiniz. Büyük bir devletiniz var. Biz evlatlarımızı sokakta bulmadıkBiz hangi görüşe, kökene gelir grubuna ait olursa olsun biz evlatlarımızı sokakta bulmadık. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz ,has bahçemizin güllerisiniz. Kendinize, ülkenize güvenmenizi, sahte ve sanal hikayelere bakıp ümitsizliğe kapılmamanızı istiyorum. İnanıyorsanız mutlaka başaracaksınız. Kendinize güveniyorsanız hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Siz evlatlarımdan ufkunuzu geniş, merakınızı canlı tutmanızı bekliyorum. Sizlere sonsuz derecede güveniyorum. Gözlerinizdeki ışıltıda Türkiye'nin yarınlarını görüyor, heyecanlanıyorum.

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cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, pisa, eğitim