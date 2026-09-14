https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/canakkalede-barajda-toplu-balik-olumleri-binlerce-balik-kiyiya-vurdu-numune-alindi-1108743379.html

Çanakkale’de barajda toplu balık ölümleri: Binlerce balık kıyıya vurdu, numune alındı

Çanakkale’de barajda toplu balık ölümleri: Binlerce balık kıyıya vurdu, numune alındı

Sputnik Türkiye

Çanakkale’de Ayvacık Barajı’nda henüz belirlenemeyen nedenle toplu balık ölümleri meydana geldi. Barajın birden fazla bölgesinde binlerce balığın kıyıya... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T10:26+0300

2026-09-14T10:26+0300

2026-09-14T10:26+0300

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ilçenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Ayvacık Barajı’nda binlerce balık kıyıya vurdu. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen toplu balık ölümlerinin ardından inceleme başlatıldı.İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, barajda saha incelemesi yaptı. Balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla baraj suyundan ve ölü balıklardan numuneler alındı.Balık ölümleri birden fazla bölgede görüldüEkiplerin saha incelemelerinde, balık ölümlerinin tek bir noktada yoğunlaşmadığı belirlendi.Ölü balıkların baraj gölünün birden fazla bölgesinde bulunduğu tespit edildi.Binlerce balık kıyıya vurduAyvacık Barajı’nın kıyılarına vuran binlerce balığın iri yapıda olduğu görüldü.

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