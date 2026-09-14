https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/canakkalede-barajda-toplu-balik-olumleri-binlerce-balik-kiyiya-vurdu-numune-alindi-1108743379.html
Çanakkale’de barajda toplu balık ölümleri: Binlerce balık kıyıya vurdu, numune alındı
Çanakkale’de barajda toplu balık ölümleri: Binlerce balık kıyıya vurdu, numune alındı
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Çanakkale’de Ayvacık Barajı’nda henüz belirlenemeyen nedenle toplu balık ölümleri meydana geldi. Barajın birden fazla bölgesinde binlerce balığın kıyıya... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ilçenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Ayvacık Barajı’nda binlerce balık kıyıya vurdu. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen toplu balık ölümlerinin ardından inceleme başlatıldı.İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, barajda saha incelemesi yaptı. Balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla baraj suyundan ve ölü balıklardan numuneler alındı.Balık ölümleri birden fazla bölgede görüldüEkiplerin saha incelemelerinde, balık ölümlerinin tek bir noktada yoğunlaşmadığı belirlendi.Ölü balıkların baraj gölünün birden fazla bölgesinde bulunduğu tespit edildi.Binlerce balık kıyıya vurduAyvacık Barajı’nın kıyılarına vuran binlerce balığın iri yapıda olduğu görüldü.
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Çanakkale’de barajda toplu balık ölümleri: Binlerce balık kıyıya vurdu, numune alındı
Çanakkale’de Ayvacık Barajı’nda henüz belirlenemeyen nedenle toplu balık ölümleri meydana geldi. Barajın birden fazla bölgesinde binlerce balığın kıyıya vurduğu görülürken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ilçenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Ayvacık Barajı’nda binlerce balık kıyıya vurdu. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen toplu balık ölümlerinin ardından inceleme başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, barajda saha incelemesi yaptı. Balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla baraj suyundan ve ölü balıklardan numuneler alındı.
Balık ölümleri birden fazla bölgede görüldü
Ekiplerin saha incelemelerinde, balık ölümlerinin tek bir noktada yoğunlaşmadığı belirlendi.
Ölü balıkların baraj gölünün birden fazla bölgesinde bulunduğu tespit edildi.
Binlerce balık kıyıya vurdu
Ayvacık Barajı’nın kıyılarına vuran binlerce balığın iri yapıda olduğu görüldü.