https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/borsa-istanbulda-manipulasyon-iddiasi-4-supheli-gozaltinda-1108615257.html
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası: 4 şüpheli gözaltında
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası: 4 şüpheli gözaltında
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-09T10:35+0300
ekonomi̇
borsa i̇stanbul
bi̇st
manipülasyon
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Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.Sosyal medyada manipülatif paylaşımİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sermaye Piyasası Kurulunun yazısına istinaden yürütülen soruşturmada, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden 2023'te BIST'te işlem gören 9 pay hakkında yapılan manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.5 gözaltı kararıSoruşturma kapsamında söz konusu paylaşımlar nedeniyle "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken firari 1 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/8-ilde-et-fiyatlarina-manipulasyon-operasyonu-30-gozalti-1104635432.html
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borsa i̇stanbul, bi̇st, manipülasyon
borsa i̇stanbul, bi̇st, manipülasyon
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası: 4 şüpheli gözaltında
09:33 09.09.2026 (güncellendi: 10:35 09.09.2026)
Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sosyal medyada manipülatif paylaşım
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sermaye Piyasası Kurulunun yazısına istinaden yürütülen soruşturmada, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden 2023'te BIST'te işlem gören 9 pay hakkında yapılan manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımlar nedeniyle "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken firari 1 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.