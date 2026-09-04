https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/gemi-kazasinda-alsu-gemisinin-kaptanlarinin-ifadeleri-ortaya-cikti-tugberk-imamoglu-gemisi-bize-1108506054.html

Gemi kazasında Alsu gemisinin kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı: 'Tuğberk İmamoğlu gemisi bize çarptı'

Gemi kazasında Alsu gemisinin kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı: 'Tuğberk İmamoğlu gemisi bize çarptı'

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde meydana gelen gemi kazasında tutuklanan Alsu gemisinin kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı. Kaptanlar ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T15:48+0300

2026-09-04T15:48+0300

2026-09-04T15:55+0300

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gemi kazası

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Silivri açıklarında meydana gelen kazada Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler çarpışmıştı. Kazada Tuğberk İmamoğlu gemisi batarken içerisindeki 10 kişilik mürettebatından hala haber alınamıyor. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada Alsu isimli geminin birinci kaptanı Ahmet Erarslan ile üçüncü kaptanı Murat Evciman tutuklandı. Tutuklanan kaptanların ifadeleri de ortaya çıktı. İki kaptan da ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia etti. Geminin birinci kaptanı Ahmet Erarslan çarpışmanın ardından 2-3 dakika geminin ışıklarını gördüğünü daha sonra ışıkların tamamen kaybolduğunu anlatırken, geminin 1-2 dakika içerisinde radardan da kaybolduğunu anlattı. Yedi aylık tecrübesi olan 3. kaptan: Fenerleri görünmediMilliyet'in haberine göre, kaza anında dümende olan ve 7 aylık tecrübesi olduğunu söyleyen 3. kaptan Murat Evciman, "Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ‘iskeleye al’ şeklinde telsizden seslenince ben radardan baktığımda bu gemiyi gördüm. Çıplak gözle baktığımda ise bu geminin fenerini görmemiştim. Ben bulunduğum gemideki ECDIS ekranına baktığımda AIS (Gemilerin canlı konumunu gösteren veri paylaşım sistemi) görünmüyordu. Radar ekranına baktığımda Tuğberk İmamoğlu isimli geminin izdüşümünü gördüm" dedi. Tuğberk İmamoğlu üzerime doğru geliyorsun gelmeBulunduğu gemiyi yaklaşık 5 derece iskeleye aldığını ancak 2-3 dakika sonra yeniden, ‘İskeleye al’ anonsu aldığını söyleyen Evciman, “Bunun üzerine bulunduğum gemiyi keskin bir şekilde yaklaşık 9 derece iskeleye aldım. Bu şekilde benim bulunduğum gemi Tuğberk İmamoğlu isimli geminin sağ tarafında kaldı. Bu konum itibariyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle aramızda yaklaşık 700-800 metre mesafe vardı. Yaklaşık 1-2 dakika sonra aramızdaki mesafe 500 metreye kadar düştü, bu şekilde karşı gemiyle aramızda her ikimizde kendi rotamızda seyir halinde olduğumuz için bir problem yoktu” ifadelerini kullandı Aradaki mesafe 500 metre iken Tuğberk İmamoğlu isimli geminin birden rotasını kendi gemisine doğru çevirdiğini anlatan Evciman sözlerini şöyle sürdürdü: Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisiyle iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak cevap alamadığını söyleyen Evciman, “Kaza Tuğberk İmamoğlu isimli geminin benim bulunduğum gemiye çarpması neticesinde meydana gelmiştir, böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm” dedi.Çarpıştık bağırışlarını duyunca yukarı çıktımGeminin birinci kaptanı Ahmet Erarslan ise olay anında istirahatte olduğunu söyleyerek, “Çarpıştık bağırışlarını duydum. Bunun üzerine hemen yukarı çıktım. Ben çıktığımda Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yaklaşık 300 metre civarındaydı. Yaklaşık 2-3 dakika geminin ışıklarını gördüm. Sonra Tuğberk İmamoğlu isimli geminin ışıklarının tamamen kaybolduğunu gördüm. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde radardan da kayboldu” dedi.“Tuğberk İmamoğlu gemisine biz çarpmadık"“Tuğberk İmamoğlu gemisine biz çarpmadık” diyen birinci kaptan Ahmet Erarslan, “Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize iskeleye al uyarısı yaptıktan sonra bizim gemimiz iskeleye aldığı halde Tuğberk İmamoğlu isimli gemi kendisini iskeleye alması yerine sancağa alması nedeniyle gemimize çarpması neticesinde kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır. Şayet bizim gemimiz şiddetli biçimde Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmış olsaydı, bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi, bizim bulunduğumuz gemi kazayı yaslama olarak hissetmiştir, bizim gemimizdeki AIS cihazı aktif bir şekilde çalışmaktaydı, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin AIS cihazı ise kapalı konumdaydı, çünkü biz Tuğberk İmamoğlu gemiyi AIS'den görememiştik, biz Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi yalnızca radardan takip edebilmiştik, kaza Tuğberk İmamoğlu bizim gemimize vurması neticesinde meydana gelmiştir, böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm, serbest bırakılmayı talep ediyorum” diye ifade verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/silivrideki-gemi-kazasina-dair-on-rapor-hazirlandi-birinci-kaptan-yerinde-yoktu-ucuncu-kaptan-1108491638.html

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