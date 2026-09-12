https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/trumptan-iran-mesaji-savas-cok-yakinda-sona-erecek-1108716143.html

Trump'tan İran mesajı: 'Savaş çok yakında sona erecek'

Trump'tan İran mesajı: 'Savaş çok yakında sona erecek'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın 'çok yakında' sona ereceğini ve savaşın bitmesiyle petrol fiyatlarının sert biçimde düşeceğini söyledi. 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T13:10+0300

2026-09-12T13:10+0300

2026-09-12T13:10+0300

dünya

abd

donald trump

i̇ran

hürmüz boğazı

i̇rlanda

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ABD Başkanı Donald Trump, İrlandalı yetkililerle görüşmesinin ardından Dublin'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran savaşı, Hürmüz Boğazı, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattına yönelik saldırı, Gazze ve Kanada ile ticaret görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.'İran savaşı çok yakında sona erecek'Trump, İran ile devam eden savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin soruya, savaşın "çok yakında" biteceğini düşündüğünü söyledi. Savaşın ABD'deki ara seçimlerin ardından sona ereceğini öngören Trump, İran'ın savaşı mümkün olduğunca uzun sürdürerek seçimleri etkilemeye çalıştığını savundu.Trump, "Bence çok yakında. Muhtemelen ara seçimlerden hemen sonra" ifadelerini kullanarak İran'ın seçim sürecini zorlaştırmaya çalıştığını öne sürdü.ABD Başkanı, savaşın sona ermesi halinde petrol fiyatlarının da önemli ölçüde gerileyeceğini belirterek, "Bu olduğunda petrol fiyatları hızla düşecek" dedi.Hürmüz Boğazı için: 'Her şey yoluna girecek'Trump'a, Suudi Arabistan'la ilgili yeni endişeler ışığında Hürmüz Boğazı üzerinden deniz trafiğinin yeniden ilerlemesine yardımcı olup olamayacağı da soruldu. ABD Başkanı bu soruya, "Her şey yoluna girecek" yanıtını vererek "Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz" ifadesini kullandı.Suudi Arabistan'daki saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuTrump, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattına düzenlenen hava saldırısında İran'ın sorumluluğu olabileceğini söyledi. İran'ın saldırının arkasında olup olmadığı sorusuna Trump, "Bence öyle, muhtemelen öyle" şeklinde yanıt verdi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, saldırıyla ilgili durumun da çözüleceğini savundu. Trump ayrıca Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini düşündüğünü ifade etti.Gazze açıklamasıTrump, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmesinde ise ABD'nin bölgede "harika bir iş çıkardığını" söyledi.Kanada ile ticaret görüşmeleriABD Başkanı, Kanada ile devam eden ticaret görüşmelerine de değindi. Trump, Kanada'nın ABD ile anlaşma yapmayı "çok istediğini" öne sürerken, anlaşmanın "doğru zamanda" yapılabileceğini belirtti.Kanada'nın ABD'li çiftçilere daha iyi davranması gerektiğini savunan Trump, iki ülke arasında adil bir anlaşmanın yakın zamanda yapılabileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/trump-cin-abdde-otomobil-uretebilir-1108712049.html

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