Bakan Göktaş: Çocuklar günde 3.5 saatini sosyal medyada geçiriyor, oyunlarla ilgili yönetmelik çıkaracağız

"Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-Devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz. Dijital ayak izi konusunda yeterli farkındalığın olmaması büyük bir risk oluşturmakta. Ailelerin çocukların dijital kullanımıyla baş edemeyip devlet koruması talep ettiği durumlarla karşılaşabiliyoruz; bu doğrultuda hem dijital okuryazarlığı öğretiyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyoruz. Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup, oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmakta."