https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bakan-goktas-cocuklar-gunde-35-saatini-sosyal-medyada-geciriyor-oyunlarla-ilgili-yonetmelik-1108749070.html
Bakan Göktaş: Çocuklar günde 3.5 saatini sosyal medyada geçiriyor, oyunlarla ilgili yönetmelik çıkaracağız
Bakan Göktaş: Çocuklar günde 3.5 saatini sosyal medyada geçiriyor, oyunlarla ilgili yönetmelik çıkaracağız
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital platform kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T13:10+0300
2026-09-14T13:10+0300
2026-09-14T13:13+0300
türki̇ye
mahinur özdemir göktaş
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
sosyal medya
çocuk
e-devlet kapısı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital platformlara e-Devlet üzerinden girişi öngören, veri paylaşımı yapmayan güvenli bir yönetmelik üzerinde çalışıldığını söyleyerek, oyunlara yönelik yeni düzenlemeler ve 15-18 yaş grubuna dönük içeriklerin ayrıştırılmasının planlandığını bildirdi.Göktaş, çocukların sosyal medya platformlarında günlük ortalama 3.5 saatten fazla vakit geçirdiğini belirterek dijital platformların çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Göktaş, sosyal medya kullanımının çocuklarda uyku düzenini bozduğunu, depresyon ve kaygıya yol açtığını, konsantrasyon oranlarını ise yüzde 48 oranında düşürdüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/fransada-15-yas-alti-cocuklarin-sosyal-medya-kullanimina-iliskin-yeni-duzenleme-hazir-1108750130.html
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mahinur özdemir göktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya, çocuk, e-devlet kapısı
mahinur özdemir göktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya, çocuk, e-devlet kapısı
Bakan Göktaş: Çocuklar günde 3.5 saatini sosyal medyada geçiriyor, oyunlarla ilgili yönetmelik çıkaracağız
13:10 14.09.2026 (güncellendi: 13:13 14.09.2026)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital platform kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Göktaş, e-Devlet üzerinden girişi öngören güvenli bir sistem ile oyunlara yönelik yeni yönetmelik hazırlanacağını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
, dijital platformlara e-Devlet üzerinden
girişi öngören, veri paylaşımı yapmayan güvenli bir yönetmelik üzerinde çalışıldığını söyleyerek, oyunlara yönelik yeni düzenlemeler ve 15-18 yaş grubuna
dönük içeriklerin
ayrıştırılmasının planlandığını bildirdi.
Göktaş, çocukların sosyal medya platformlarında günlük ortalama 3.5 saatten fazla vakit geçirdiğini belirterek dijital platformların çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
Göktaş, sosyal medya kullanımının çocuklarda uyku düzenini bozduğunu, depresyon ve kaygıya yol açtığını, konsantrasyon oranlarını ise yüzde 48 oranında düşürdüğünü bildirdi.
"Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-Devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz. Dijital ayak izi konusunda yeterli farkındalığın olmaması büyük bir risk oluşturmakta. Ailelerin çocukların dijital kullanımıyla baş edemeyip devlet koruması talep ettiği durumlarla karşılaşabiliyoruz; bu doğrultuda hem dijital okuryazarlığı öğretiyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyoruz. Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup, oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmakta."