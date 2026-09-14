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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/ankara-golbasinda-66-milyon-yillik-fosil-bulundu-kulhoyuke-binlerce-yil-once-tasinmis-olabilir-1108744486.html
'Ankara'da deniz mi vardı?' sorusuna ışık tutabilir: Gölbaşı'nda 66 milyon yıllık fosil bulundu
'Ankara'da deniz mi vardı?' sorusuna ışık tutabilir: Gölbaşı'nda 66 milyon yıllık fosil bulundu
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. Kültür Bakanı Ersoy... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T10:42+0300
2026-09-14T11:10+0300
yaşam
mehmet nuri ersoy
ankara üniversitesi
kültür ve turizm bakanlığı
külhöyük
kalıntı
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Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu.Ankara'da dikkat çekici keşif: 'Külhöyük sakinleri taşımış olabilir'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosilinin keşfine ilişkin, "Fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor." ifadesini kullandı.Bakan Ersoy açıkladıErsoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'daki Külhöyük'te dikkat çekici bir keşif daha yapıldığını belirtti.Sevgi Çiçeği'nden sonra fosilGeçen günlerde 4 bin yıllık Hitit kabında Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntılarına Külhöyük'te ulaşıldığını ve bu kez Külhöyük'te Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutulduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:Orta Anadolu'nun milyonlarca yıl öncesinden bir izKülhöyük kazı alanında bulunan Gastropoda fosilinin, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış karından bacaklı bir salyangoza ait olduğu belirtiliyor. Fosilin, yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.Fosil Külhöyük'e binlerce yıl önce taşınmış olabilir5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te ortaya çıkarılan fosilin, binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından buraya taşınmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu ihtimal, milyonlarca yıllık doğal bir oluşumun çok daha sonraki dönemlerde Külhöyük sakinlerinin yaşam alanına nasıl ulaştığına ilişkin yeni bir araştırma başlığı ortaya koyuyor.Külhöyük'teki arkeolojik kazılar, 2021'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürütülüyor.Ankara'nın arkeolojik geçmişine ilişkin önemli bulguların ortaya çıkarıldığı Külhöyük, bu kez insanlık tarihinin çok daha öncesine uzanan bir iz taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/hititler-4-bin-yil-once-sakladi-dunyada-sadece-ankara-golbasinda-yetisen-endemik-sevgi-ciceginin-1108649111.html
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mehmet nuri ersoy, ankara üniversitesi, kültür ve turizm bakanlığı, külhöyük, kalıntı
mehmet nuri ersoy, ankara üniversitesi, kültür ve turizm bakanlığı, külhöyük, kalıntı

'Ankara'da deniz mi vardı?' sorusuna ışık tutabilir: Gölbaşı'nda 66 milyon yıllık fosil bulundu

10:42 14.09.2026 (güncellendi: 11:10 14.09.2026)
Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu
Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. Kültür Bakanı Ersoy keşifle ilgili "Fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor." dedi.
Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu.
Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu
Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu

Ankara'da dikkat çekici keşif: 'Külhöyük sakinleri taşımış olabilir'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosilinin keşfine ilişkin, "Fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy açıkladı

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'daki Külhöyük'te dikkat çekici bir keşif daha yapıldığını belirtti.

Sevgi Çiçeği'nden sonra fosil

Geçen günlerde 4 bin yıllık Hitit kabında Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntılarına Külhöyük'te ulaşıldığını ve bu kez Külhöyük'te Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutulduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:
"Gölbaşı Oyaca'daki kazılarımızda, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. Fosilin, Orta Anadolu'yu kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te bulunan fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürüttüğümüz çalışmalarla Külhöyük'ün geçmişini yeni bulgularla aydınlatmaya devam edeceğiz."

Orta Anadolu'nun milyonlarca yıl öncesinden bir iz

Külhöyük kazı alanında bulunan Gastropoda fosilinin, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış karından bacaklı bir salyangoza ait olduğu belirtiliyor. Fosilin, yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.
Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu
Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu

Fosil Külhöyük'e binlerce yıl önce taşınmış olabilir

5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te ortaya çıkarılan fosilin, binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından buraya taşınmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu ihtimal, milyonlarca yıllık doğal bir oluşumun çok daha sonraki dönemlerde Külhöyük sakinlerinin yaşam alanına nasıl ulaştığına ilişkin yeni bir araştırma başlığı ortaya koyuyor.
Külhöyük'teki arkeolojik kazılar, 2021'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürütülüyor.
Ankara'nın arkeolojik geçmişine ilişkin önemli bulguların ortaya çıkarıldığı Külhöyük, bu kez insanlık tarihinin çok daha öncesine uzanan bir iz taşıyor.
Hititler 4 bin yıl önce sakladı: Dünyada sadece Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği'nin antik tohumu bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
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Hititler 4 bin yıl önce sakladı: Dünyada sadece Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği'nin antik tohumu bulundu
10 Eylül, 10:14
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