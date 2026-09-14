https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/ankara-golbasinda-66-milyon-yillik-fosil-bulundu-kulhoyuke-binlerce-yil-once-tasinmis-olabilir-1108744486.html

'Ankara'da deniz mi vardı?' sorusuna ışık tutabilir: Gölbaşı'nda 66 milyon yıllık fosil bulundu

'Ankara'da deniz mi vardı?' sorusuna ışık tutabilir: Gölbaşı'nda 66 milyon yıllık fosil bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. Kültür Bakanı Ersoy... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T10:42+0300

2026-09-14T10:42+0300

2026-09-14T11:10+0300

yaşam

mehmet nuri ersoy

ankara üniversitesi

kültür ve turizm bakanlığı

külhöyük

kalıntı

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Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu.Ankara'da dikkat çekici keşif: 'Külhöyük sakinleri taşımış olabilir'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosilinin keşfine ilişkin, "Fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor." ifadesini kullandı.Bakan Ersoy açıkladıErsoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'daki Külhöyük'te dikkat çekici bir keşif daha yapıldığını belirtti.Sevgi Çiçeği'nden sonra fosilGeçen günlerde 4 bin yıllık Hitit kabında Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntılarına Külhöyük'te ulaşıldığını ve bu kez Külhöyük'te Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutulduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:Orta Anadolu'nun milyonlarca yıl öncesinden bir izKülhöyük kazı alanında bulunan Gastropoda fosilinin, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış karından bacaklı bir salyangoza ait olduğu belirtiliyor. Fosilin, yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.Fosil Külhöyük'e binlerce yıl önce taşınmış olabilir5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te ortaya çıkarılan fosilin, binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından buraya taşınmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu ihtimal, milyonlarca yıllık doğal bir oluşumun çok daha sonraki dönemlerde Külhöyük sakinlerinin yaşam alanına nasıl ulaştığına ilişkin yeni bir araştırma başlığı ortaya koyuyor.Külhöyük'teki arkeolojik kazılar, 2021'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürütülüyor.Ankara'nın arkeolojik geçmişine ilişkin önemli bulguların ortaya çıkarıldığı Külhöyük, bu kez insanlık tarihinin çok daha öncesine uzanan bir iz taşıyor.

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mehmet nuri ersoy, ankara üniversitesi, kültür ve turizm bakanlığı, külhöyük, kalıntı