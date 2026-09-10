https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/hititler-4-bin-yil-once-sakladi-dunyada-sadece-ankara-golbasinda-yetisen-endemik-sevgi-ciceginin-1108649111.html

Hititler 4 bin yıl önce sakladı: Dünyada sadece Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği'nin antik tohumu bulundu

Hititler 4 bin yıl önce sakladı: Dünyada sadece Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği'nin antik tohumu bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara Gölbaşı'ndaki Külhöyük kazılarında 4 bin yıllık Hitit kabının içinde, endemik Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntıları bulundu.

2026-09-10T10:14+0300

2026-09-10T10:14+0300

2026-09-10T10:18+0300

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük, Anadolu'nun bitki tarihine ışık tutabilecek yeni bir arkeolojik keşfe sahne oldu.Kazılarda ortaya çıkarılan 4 bin yıllık Hitit kabının içerisinde bitki tohumu kalıntıları tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda kalıntıların Sevgi Çiçeği'ne (Centaurea) ait bilinen en eski örnekler olduğu belirlendi.Keşfi dikkat çekici kılan ayrıntılardan biri ise bitkinin binlerce yıl sonra bugün hâlâ aynı coğrafyada yaşamını sürdürüyor olması.Bugün yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişiyorSevgi Çiçeği, günümüzde dünyada yalnızca Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen, Türkiye'ye özgü endemik bitkiler arasında yer alıyor.Külhöyük'teki keşifle birlikte bitkinin aynı bölgedeki varlığının binlerce yıl öncesine uzanan izleri ortaya çıkarılmış oldu.Bulgunun, yalnızca arkeolojik açıdan değil, Anadolu'nun flora tarihinin araştırılması bakımından da yeni veriler sunduğu belirtiliyor.Bakan Ersoy: Ankara'nın 5 bin yıllık hafızasıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi sosyal medya hesabından duyurdu.Ersoy, “Ankara'nın 5 bin yıllık hafızasını Külhöyük'te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz” ifadelerini kullanarak 4 bin yıllık Hitit kabının içerisinde Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntılarının tespit edildiğini açıkladı.Bakan Ersoy, keşfin Anadolu'nun zengin flora tarihine de “yeni bir pencere” açtığını belirtti.Sevgi Çiçeği koruma altındaKülhöyük'te izlerine rastlanan Sevgi Çiçeği, günümüzde koruma altında bulunuyor.Gölbaşı Belediyesinin başvurusuyla 2019 yılında coğrafi işaret alan bitkinin binlerce yıl öncesine ait kalıntılarının yine Gölbaşı'nda bulunması, keşfin en dikkat çekici yönlerinden birini oluşturuyor.Tohum kalıntılarının incelenmesiyle elde edilecek yeni verilerin, bitkinin geçmişteki varlığı ve Anadolu'nun tarihsel bitki örtüsü konusunda araştırmacılara yeni bilgiler sunması bekleniyor.Külhöyük kazıları devam ediyorKülhöyük'teki arkeolojik çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde yürütülüyor.Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştiriliyor.Külhöyük'ten çıkarılacak yeni bulgularla bölgenin 5 bin yıllık tarihinin yanı sıra Anadolu'nun flora geçmişine ilişkin yeni verilerin de ortaya çıkarılması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/turk-matematikci-90-yildir-cozulemeyen-ve-1-milyon-dolar-odulu-bulunan-matematik-problemini-yapay-1108646527.html

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