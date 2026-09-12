https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/istanbul-valiligi-yeni-egitim-ogretim-yili-icin-alinan-tedbirleri-acikladi-1108712355.html

İstanbul Valiliği yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirleri açıkladı

İstanbul Valiliği yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirleri açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik, trafik, denetim... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T09:26+0300

2026-09-12T09:26+0300

2026-09-12T09:26+0300

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İstanbul Valiliği, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yeni eğitim öğretim yılında okul önleri ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da pazartesi günü 2 milyon 800 bine yakın öğrenci ile 161 bin 453 öğretmen dersbaşı yapacak.Bu kapsamda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için kentte gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.İstanbul'daki tüm okullarda dedektör olacakİstanbul'da bulunan tüm okullarda, bu yıl İstanbul Valiliği tarafından temin edilen dedektörler bulunacak. Uygun görüldüğü zaman ve riskli hususlarda dedektörle gerekli arama, inceleme ve kontroller yapılacak.Okullarda 1483 ekip ve 2 bin 469 personel görev yapacakİl Emniyet Müdürlüğünce sorumluluk alanındaki 719 noktada, 1483 ekip ve 2 bin 469 personel ile okul tedbirleri uygulanacak. Bu tedbirlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 229 “Okul Kolluk Görevlisi” 239 okulda, 470 “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi” ise 470 okulda görevlendirildi. Okullarda giriş ve çıkış saatlerinde 578 ekip de sabit olarak görev yapacak.Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına müdahale edebilmek amacıyla kurulan Mobil Okul Timleri de 39 ilçede 45 ekiple görev yapacak.Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamalarının, günlük 120 noktada çocuk, asayiş, trafik, önleyici, narkotik şube ve ilçe emniyet müdürlükleri personelinden oluşan 341 ekiple eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.Ekipler ayrıca okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu mekan ve işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarını sürdürecek.Trafikte denetimler aralıksız sürecekTrafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekiplerince 14-25 Eylül tarihleri arasında 499 noktada trafik tedbirleri uygulanacak. Bu kapsamda 262 ekip, 157 motosikletli, 161 yaya ve 41 çekici olmak üzere toplam 890 personel görev yapacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, okul servislerine yönelik denetimlerini de eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız sürdüreceği bildirildi.Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ise 8-19 Eylül arasında okul çevrelerinde bulunan önemli kavşak ve meydanlarda 10 ekip, okul önü ve çevrelerinde giriş-çıkış saatlerinde ise 100 motosikletli Yunus ekibiyle genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla tedbir uygulaması yapacak.Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, 100 personelle 14-25 Eylül 2026 tarihlerinde 50 ekiple okul çevrelerinde bulunan önemli kavşak ve meydanlar ile 100 noktada ring halinde görev yapacak.Jandarma sahada denetimleri artıracakİstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, okulların açılacağı 14 Eylül ve sonraki günlerde sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde toplam 114 tim ve 335 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirilecek.Okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele başta olmak üzere öğrencilere alkol ve açık sigara satışının önlenmesine yönelik denetimlerin, okulların açılmasıyla birlikte yoğunluğu artırılarak devam edeceği belirtildi.Jandarma ekipleri de giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev yapacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise okulların açılacağı ilk gün 10.00-15.00 saatleri arasında okul kantinlerinde hijyen denetimleri gerçekleştirecek.İstanbul'da okulların ilk günü saat düzenlemesi yapıldıİstanbul'da okulların açılacağı ilk gün olan pazartesi günü, yaklaşık 19 bin servis aracının ve çocuklarını kendi araçlarıyla okula götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirildi.Bu nedenle ilk güne mahsus saat uygulaması yapıldı.Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi amacıyla 14 Eylül'de il genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.Öğrencilerin güvenli giriş ve çıkışlarının sağlanmasına, okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyona katkı sunmak amacıyla 3 bin 13 bahçe görevlisi de 14 Eylül'de göreve başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ogrenciler-dikkat-istanbulda-okullarda-ilk-gun-ders-saatleri-degisti-1108710554.html

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