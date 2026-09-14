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Adalar Belediye Başkan Vekili Pamuk istifa etti: Seçim tarihi belli oldu
Adalar Belediye Başkan Vekili Pamuk istifa etti: Seçim tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un yerine yeni başkan vekilinin seçilmesi için... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T23:57+0300
2026-09-14T23:57+0300
2026-09-15T00:05+0300
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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçları kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması üzerine, 27 Haziran'da yapılan seçimde Medine Pamuk başkan vekili seçilmişti. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan Pamuk'un istifa dilekçesinin İstanbul Valiliği'ne ulaşmasının ardından yeni seçim kararı alındı.Valilik, yeni başkan vekilinin belirlenmesi için Belediye Meclisinin 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da toplanacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/uskudar-belediyesi-ak-partiye-gecti-1108590413.html
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i̇stanbul valiliği, adalar, adalar belediyesi, adalar cumhuriyet başsavcılığı, adalar kaymakamlığı, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları
i̇stanbul valiliği, adalar, adalar belediyesi, adalar cumhuriyet başsavcılığı, adalar kaymakamlığı, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları
Adalar Belediye Başkan Vekili Pamuk istifa etti: Seçim tarihi belli oldu
23:57 14.09.2026 (güncellendi: 00:05 15.09.2026)
İstanbul Valiliği, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un yerine yeni başkan vekilinin seçilmesi için Adalar Belediye Meclisinin 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da toplanacağını açıkladı.
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçları kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması üzerine, 27 Haziran'da yapılan seçimde Medine Pamuk başkan vekili seçilmişti.
Sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan Pamuk'un istifa dilekçesinin İstanbul Valiliği'ne ulaşmasının ardından yeni seçim kararı alındı.
Valilik, yeni başkan vekilinin belirlenmesi için Belediye Meclisinin 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da toplanacağını duyurdu.