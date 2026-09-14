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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/abdden-ukraynaya-patriot-adimi-daha-basit-surumunu-verebiliriz-1108752401.html
ABD'den Ukrayna'ya Patriot adımı: ‘Daha basit sürümünü verebiliriz’
ABD'den Ukrayna'ya Patriot adımı: ‘Daha basit sürümünü verebiliriz’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için üretim lisansı verilmesi ihtimaline ilişkin konuştu. Trump, Kiev yönetimine sistemin ve... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T14:58+0300
2026-09-14T14:58+0300
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ukrayna
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patriot
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rusya dışişleri bakanlığı
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ABD Başkanı Donald Trump, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Patriot hava savunma sistemleri ve füze üretim lisans taleplerine değindi.Trump, Kiev'e muhtemel bir lisans devrinin masada olduğunu doğrularak, söz konusu teknolojinin “daha az gelişmiş bir versiyon kapsayabileceğini” ifade etti.Moskova yönetimi, Batı'nın Ukrayna'ya silah ve teknoloji sevkiyatına sert tepki göstermeyi sürdürüyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya gönderilen veya bu ülkede üretilecek her türlü askeri teçhizat ve silah sevkiyatının Rus ordusu için "meşru hedef" sayılacağını açıklamıştı. Kremlin de Batılı ülkelerin Kiev'i silahlandırmasının barış görüşmelerine katkı sağlamadığını ve bölgesel gerilimi tırmandırarak "ateşle oynamak" anlamına geldiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/fsb-ukraynadan-karaborsaya-yaklasik-60-bin-bati-menseli-silah-sizmis-olabilir-1108751971.html
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abd, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, patriot, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kremlin
abd, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, patriot, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kremlin

ABD'den Ukrayna'ya Patriot adımı: ‘Daha basit sürümünü verebiliriz’

14:58 14.09.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için üretim lisansı verilmesi ihtimaline ilişkin konuştu. Trump, Kiev yönetimine sistemin ve füzelerin gelişmiş değil, "daha az karmaşık" bir versiyonunun lisansının verilebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Patriot hava savunma sistemleri ve füze üretim lisans taleplerine değindi.
Trump, Kiev'e muhtemel bir lisans devrinin masada olduğunu doğrularak, söz konusu teknolojinin “daha az gelişmiş bir versiyon kapsayabileceğini” ifade etti.
Moskova yönetimi, Batı'nın Ukrayna'ya silah ve teknoloji sevkiyatına sert tepki göstermeyi sürdürüyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya gönderilen veya bu ülkede üretilecek her türlü askeri teçhizat ve silah sevkiyatının Rus ordusu için "meşru hedef" sayılacağını açıklamıştı. Kremlin de Batılı ülkelerin Kiev'i silahlandırmasının barış görüşmelerine katkı sağlamadığını ve bölgesel gerilimi tırmandırarak "ateşle oynamak" anlamına geldiğini vurgulamıştı.
FSB'nin Moskova'daki genel merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
FSB: Ukrayna’dan karaborsaya yaklaşık 60 bin Batı menşeli silah sızmış olabilir
14:18
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