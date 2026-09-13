https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/usakov-brics-zirvesinde-ukraynadan-sadece-bir-kez-bahsedildi-1108729237.html
Uşakov: BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsedildi
Uşakov: BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsedildi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsettiğini belirtti. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T15:54+0300
2026-09-13T15:54+0300
2026-09-13T15:54+0300
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yuriy uşakov
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brics
brics zirvesi
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yalnızca Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın konuşmasında Ukrayna'ya değindiğini ifade etti.Bu durumun BRICS ülkeleri nezdinde Rusya'nın tutumunun anlaşıldığını gösterdiğine dikkat çeken Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS'te mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Moskova'nın Ukrayna ihtilafına ilişkin duruşuna dair yaptığı açıklamaların da bu anlayışa katkı sağladığını vurguladı.Daha önce BRICS ülkelerinin liderleri, Yeni Delhi’de düzenlenen zirvenin ardından ortak bildiri kabul etmişti. Belgede Ukrayna veya Ukrayna ihtilafına dair herhangi bir ifade yer almıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/modi-bm-guvenlik-konseyi-reformu-ertelenmemeli-1108718536.html
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rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, ukrayna, brics, brics zirvesi, hindistan
rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, ukrayna, brics, brics zirvesi, hindistan
Uşakov: BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsedildi
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsettiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yalnızca Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın konuşmasında Ukrayna'ya değindiğini ifade etti.
Dün zirvede liderlerin konuşma yaptıkları sırada sadece bir kişinin, Brezilya Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'ya değindiğini, diğer liderlerin ise konuyu geçiştirdiğini fark ettim.
Bu durumun BRICS ülkeleri nezdinde Rusya'nın tutumunun anlaşıldığını gösterdiğine dikkat çeken Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS'te mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Moskova'nın Ukrayna ihtilafına ilişkin duruşuna dair yaptığı açıklamaların da bu anlayışa katkı sağladığını vurguladı.
Daha önce BRICS ülkelerinin liderleri, Yeni Delhi’de düzenlenen zirvenin ardından ortak bildiri kabul etmişti. Belgede Ukrayna veya Ukrayna ihtilafına dair herhangi bir ifade yer almıyor.