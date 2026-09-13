Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/usakov-brics-zirvesinde-ukraynadan-sadece-bir-kez-bahsedildi-1108729237.html
Uşakov: BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsedildi
Uşakov: BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsedildi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsettiğini belirtti. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T15:54+0300
2026-09-13T15:54+0300
dünya
rusya
kremlin
yuriy uşakov
vladimir putin
ukrayna
brics
brics zirvesi
hindistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100061896_0:0:1302:733_1920x0_80_0_0_a1d66cd5c1dfd4f80983014972d972c9.png
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yalnızca Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın konuşmasında Ukrayna'ya değindiğini ifade etti.Bu durumun BRICS ülkeleri nezdinde Rusya'nın tutumunun anlaşıldığını gösterdiğine dikkat çeken Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS'te mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Moskova'nın Ukrayna ihtilafına ilişkin duruşuna dair yaptığı açıklamaların da bu anlayışa katkı sağladığını vurguladı.Daha önce BRICS ülkelerinin liderleri, Yeni Delhi’de düzenlenen zirvenin ardından ortak bildiri kabul etmişti. Belgede Ukrayna veya Ukrayna ihtilafına dair herhangi bir ifade yer almıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/modi-bm-guvenlik-konseyi-reformu-ertelenmemeli-1108718536.html
rusya
ukrayna
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100061896_104:0:1099:746_1920x0_80_0_0_0abd0ade7cf9f8a699261141cf64396c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, ukrayna, brics, brics zirvesi, hindistan
rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, ukrayna, brics, brics zirvesi, hindistan

Uşakov: BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsedildi

15:54 13.09.2026
© Sputnik / POOLYuriy Uşakov
Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsettiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yalnızca Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın konuşmasında Ukrayna'ya değindiğini ifade etti.

Dün zirvede liderlerin konuşma yaptıkları sırada sadece bir kişinin, Brezilya Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'ya değindiğini, diğer liderlerin ise konuyu geçiştirdiğini fark ettim.

Bu durumun BRICS ülkeleri nezdinde Rusya'nın tutumunun anlaşıldığını gösterdiğine dikkat çeken Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS'te mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Moskova'nın Ukrayna ihtilafına ilişkin duruşuna dair yaptığı açıklamaların da bu anlayışa katkı sağladığını vurguladı.
Daha önce BRICS ülkelerinin liderleri, Yeni Delhi’de düzenlenen zirvenin ardından ortak bildiri kabul etmişti. Belgede Ukrayna veya Ukrayna ihtilafına dair herhangi bir ifade yer almıyor.
Yeni Delhi'deki BRICS Zirvesi'nin katılımcıları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
DÜNYA
Modi: BM Güvenlik Konseyi reformu ertelenmemeli
Dün, 15:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала