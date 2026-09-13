https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/usakov-brics-zirvesinde-ukraynadan-sadece-bir-kez-bahsedildi-1108729237.html

Uşakov: BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsedildi

Uşakov: BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsedildi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsettiğini belirtti. 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T15:54+0300

2026-09-13T15:54+0300

2026-09-13T15:54+0300

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yuriy uşakov

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ukrayna

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brics zirvesi

hindistan

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yalnızca Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın konuşmasında Ukrayna'ya değindiğini ifade etti.Bu durumun BRICS ülkeleri nezdinde Rusya'nın tutumunun anlaşıldığını gösterdiğine dikkat çeken Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS'te mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Moskova'nın Ukrayna ihtilafına ilişkin duruşuna dair yaptığı açıklamaların da bu anlayışa katkı sağladığını vurguladı.Daha önce BRICS ülkelerinin liderleri, Yeni Delhi’de düzenlenen zirvenin ardından ortak bildiri kabul etmişti. Belgede Ukrayna veya Ukrayna ihtilafına dair herhangi bir ifade yer almıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/modi-bm-guvenlik-konseyi-reformu-ertelenmemeli-1108718536.html

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rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, ukrayna, brics, brics zirvesi, hindistan