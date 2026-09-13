https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/zulfu-livaneliden-yeni-partiye-dikkat-ceken-cagri-yigidim-aslanim-artik-calinmasin-1108729752.html

Zülfü Livaneli'den YENİ Parti'ye dikkat çeken çağrı: 'Yiğidim Aslanım' artık çalınmasın

Zülfü Livaneli'den YENİ Parti'ye dikkat çeken çağrı: 'Yiğidim Aslanım' artık çalınmasın

Sputnik Türkiye

Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, "Yiğidim Aslanım" eserinin YENİ Parti mitinglerinde artık çalınmaması için partiye ricada bulunduğunu açıkladı. Livaneli... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T16:15+0300

2026-09-13T16:15+0300

2026-09-13T16:15+0300

poli̇ti̇ka

yeni parti

zülfü livaneli

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Sanatçı Zülfü Livaneli, kendisiyle özdeşleşen eserlerinden "Yiğidim Aslanım"ın YENİ Parti etkinliklerinde kullanılmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.Livaneli'nin açıklaması, sosyal medyada bir kullanıcının şarkının parti mitinglerinde çalınmasına yönelik eleştirisinin ardından geldi. Kullanıcı, eserin mitinglerde kullanılmasının "muhalif enerjiyi düşürdüğünü" savunarak Livaneli'ye şarkının çalınmaması için girişimde bulunması çağrısı yaptı.'Artık çalmamalarını rica ettim'Sosyal medya kullanıcısının değerlendirmesine yanıt veren Livaneli, söz konusu görüşe katıldığını ve bu konuda daha önce harekete geçtiğini belirtti.Livaneli, YENİ Parti'den "Yiğidim Aslanım"ı artık mitinglerde çalmamasını istediğini şu sözlerle açıkladı:"Aynı gerekçelerle ben de artık çalmamalarını rica ettim."Böylece Livaneli, eserinin YENİ Parti mitinglerindeki kullanımının sona erdirilmesini istediğini kamuoyuna duyurmuş oldu.

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