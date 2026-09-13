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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/cumhurbaskani-erdogan-rizede-komsularini-ziyaret-etti-1108729538.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya gelerek sohbet etti. Komşularıyla fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Samsun'daki programlarına katılmak üzere Rize'den ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/cumhurbaskani-erdogandan-ros-asana-bayrami-tebrigi-1108727175.html
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rize, recep tayyip erdoğan, komşu, ziyaret
rize, recep tayyip erdoğan, komşu, ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti

16:01 13.09.2026
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya gelerek sohbet etti.
Komşularıyla fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Samsun'daki programlarına katılmak üzere Rize'den ayrıldı.
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