https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/cumhurbaskani-erdogan-rizede-komsularini-ziyaret-etti-1108729538.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti. 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T16:01+0300

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türki̇ye

rize

recep tayyip erdoğan

komşu

ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya gelerek sohbet etti. Komşularıyla fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Samsun'daki programlarına katılmak üzere Rize'den ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/cumhurbaskani-erdogandan-ros-asana-bayrami-tebrigi-1108727175.html

türki̇ye

rize

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rize, recep tayyip erdoğan, komşu, ziyaret