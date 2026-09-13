https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/cumhurbaskani-erdogan-rizede-komsularini-ziyaret-etti-1108729538.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T16:01+0300
2026-09-13T16:01+0300
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya gelerek sohbet etti. Komşularıyla fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Samsun'daki programlarına katılmak üzere Rize'den ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/cumhurbaskani-erdogandan-ros-asana-bayrami-tebrigi-1108727175.html
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rize, recep tayyip erdoğan, komşu, ziyaret
rize, recep tayyip erdoğan, komşu, ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya gelerek sohbet etti.
Komşularıyla fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Samsun'daki programlarına katılmak üzere Rize'den ayrıldı.