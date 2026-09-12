https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/modi-bm-guvenlik-konseyi-reformu-ertelenmemeli-1108718536.html
Modi: BM Güvenlik Konseyi reformu ertelenmemeli
Modi: BM Güvenlik Konseyi reformu ertelenmemeli
Sputnik Türkiye
Hindistan Başbakanı Modi, BM Güvenlik Konseyi reformunun daha fazla ertelenmemesi çağrısında bulundu. 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T15:59+0300
2026-09-12T15:59+0300
2026-09-12T15:59+0300
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bm güvenlik konseyi
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uaea
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lübnan
i̇srail
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, BRICS Zirvesi’nde yaptığı konuşmada BM Güvenlik Konseyi reformunun daha fazla ertelenmemesi gerektiğini belirtti.Modi, “BM Güvenlik Konseyi reformu artık ertelenmemeli. Bu konudaki müzakereler kapsamında net bir takvim belirlenmeli ve somut sonuçlar hedeflenmelidir” vurgusunu yaptı.Hindistan Başbakanı, BRICS Zirvesi’nde uluslararası yönetişim sisteminin reformuyla ilgili on girişim geliştirilmesini önerdi.‘BRICS liderleri, zirvenin ardından ortak bir bildiri kabul etti’Başbakan Modi, BRICS liderlerinin zirvenin ardından ortak bir bildiri kabul ettiklerini belirterek, “Yeni Delhi’deki bildiri oybirliğiyle kabul edilmekte” ifadelerini kullandı.BRICS Zirvesi’nin katılımcıları, yayımlanan bildiride tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıYeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi'nde katılımcı ülkelerin liderleri, imzaladıkları bildiride tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını ifade etti.Kabul edilen bildiride, “Uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan tek taraflı, cezalandırıcı, ayrımcı ve korumacı tedbirlere karşı çıkıyoruz” ifadeleri yer aldı.Bildirinin diğer maddelerinde ise:▪️ Enerji güvenliğini güçlendirme ihtiyacına dikkat çekildi.▪️ Terörizmin her türlüsüyle mücadele konusundaki kararlılık vurgulandı.▪️ BRICS liderleri, uzay teknolojilerinin barışçıl amaçlarla kullanımının güvence altına alınması gerekliliğinin altını çizdi.▪️ BRICS, kültürel mirasın tahrip edilmesini ve kültürel varlıkların yasa dışı ticaretini önlemek amacıyla, özellikle çatışma bölgelerindeki kültürel mirasın korunması çağrısında bulundu.▪️ BRICS, Lübnan'ın egemenliğinin ihlal edilmesini kınayarak, İsrail'i birliklerini bu ülkenin topraklarından çekme çağrısında bulundu.▪️ UAEA güvencesi altındaki barışçıl tesislere yönelik kasıtlı saldırılar konusundaki endişeler dile getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/putin-bricsin-dunya-arenasindaki-otoritesi-ve-etkisi-istikrarli-bir-sekilde-artiyor-1108717049.html
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hindistan başbakanı narendra modi, brics, bm güvenlik konseyi, hindistan, brics zirvesi, uaea, yeni delhi, lübnan, i̇srail
hindistan başbakanı narendra modi, brics, bm güvenlik konseyi, hindistan, brics zirvesi, uaea, yeni delhi, lübnan, i̇srail
Modi: BM Güvenlik Konseyi reformu ertelenmemeli
Hindistan Başbakanı Modi, BM Güvenlik Konseyi reformunun daha fazla ertelenmemesi çağrısında bulundu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, BRICS Zirvesi’nde yaptığı konuşmada BM Güvenlik Konseyi reformunun daha fazla ertelenmemesi gerektiğini belirtti.
Modi, “BM Güvenlik Konseyi reformu artık ertelenmemeli. Bu konudaki müzakereler kapsamında net bir takvim belirlenmeli ve somut sonuçlar hedeflenmelidir” vurgusunu yaptı.
Hindistan Başbakanı, BRICS Zirvesi’nde uluslararası yönetişim sisteminin reformuyla ilgili on girişim geliştirilmesini önerdi.
‘BRICS liderleri, zirvenin ardından ortak bir bildiri kabul etti’
Başbakan Modi, BRICS liderlerinin zirvenin ardından ortak bir bildiri kabul ettiklerini belirterek, “Yeni Delhi’deki bildiri oybirliğiyle kabul edilmekte” ifadelerini kullandı.
BRICS Zirvesi’nin katılımcıları, yayımlanan bildiride tek taraflı yaptırımlara karşı çıktı
Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi'nde katılımcı ülkelerin liderleri, imzaladıkları bildiride tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını ifade etti.
Kabul edilen bildiride, “Uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan tek taraflı, cezalandırıcı, ayrımcı ve korumacı tedbirlere karşı çıkıyoruz” ifadeleri yer aldı.
Bildirinin diğer maddelerinde ise:
▪️ Enerji güvenliğini güçlendirme ihtiyacına dikkat çekildi.
▪️ Terörizmin her türlüsüyle mücadele konusundaki kararlılık vurgulandı.
▪️ BRICS liderleri, uzay teknolojilerinin barışçıl amaçlarla kullanımının güvence altına alınması gerekliliğinin altını çizdi.
▪️ BRICS, kültürel mirasın tahrip edilmesini ve kültürel varlıkların yasa dışı ticaretini önlemek amacıyla, özellikle çatışma bölgelerindeki kültürel mirasın korunması çağrısında bulundu.
▪️ BRICS, Lübnan'ın egemenliğinin ihlal edilmesini kınayarak, İsrail'i birliklerini bu ülkenin topraklarından çekme çağrısında bulundu.
▪️ UAEA güvencesi altındaki barışçıl tesislere yönelik kasıtlı saldırılar konusundaki endişeler dile getirildi.