Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/ukrayna-basini-kiev-rusya-ve-abdnin-katilimiyla-yeni-baris-gorusmelerine-hazirlaniyor-1108722864.html
Ukrayna basını: Kiev, Rusya ve ABD’nin katılımıyla yeni barış görüşmelerine hazırlanıyor
Ukrayna basını: Kiev, Rusya ve ABD’nin katılımıyla yeni barış görüşmelerine hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna basını, Kiev yönetiminin ekim ayında ABD ve Rusya'nın da masada olacağı üçlü formatta yeni bir barış görüşmeleri turuna hazırlandığını ileri sürdü. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T00:49+0300
2026-09-13T00:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
abd
barış görüşmeleri
kiev
kirill budanov
sputnik
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/13/1108105846_0:0:755:426_1920x0_80_0_0_472574f1b0314d2da6e579089349087f.png
Ukrayna yönetiminin, ekim ayında Rusya ve ABD’nin katılımıyla gerçekleştirilmesi öngörülen yeni bir barış görüşmeleri turuna hazırlandığı iddia edildi.Ukraynalı "News.live" portalının Telegram kanalında yayınlanan haberde, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov’a dayandırılan bilgilere yer verilerek, "Ukrayna, ekim ayında yeni bir barış görüşmeleri turuna hazırlanıyor" denildi.Haberde, masada Ukrayna, ABD ve Rusya’nın katılımıyla oluşturulacak üçlü bir formatın planlandığı öne sürüldü. Budanov’un da bu bilgiyi gazetecilerle yaptığı görüşmede doğruladığı iddia edildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik tarafından BRICS Zirvesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik tutumunun değişmediğini belirtmişti. Rusya’nın her zaman barışa ulaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Peskov, sürecin nihai bir çözüme kavuşmasının Kiev’in tutumuna bağlı olduğunu ifade etmişti.*Kirill Budanov, Rusya’nın "teröristler ve aşırılık yanlıları" listesinde yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/peskov-putin-ile-zelenskiynin-miamideki-g20-zirvesinde-gorusmesi-mumkun-degil-1108722671.html
ukrayna
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/13/1108105846_52:0:708:492_1920x0_80_0_0_461a8a1c663131a629e02a30ba0aeff9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, abd, barış görüşmeleri, kiev, kirill budanov, sputnik, telegram
ukrayna, rusya, abd, barış görüşmeleri, kiev, kirill budanov, sputnik, telegram

Ukrayna basını: Kiev, Rusya ve ABD’nin katılımıyla yeni barış görüşmelerine hazırlanıyor

00:49 13.09.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Ukrayna basını, Kiev yönetiminin ekim ayında ABD ve Rusya'nın da masada olacağı üçlü formatta yeni bir barış görüşmeleri turuna hazırlandığını ileri sürdü.
Ukrayna yönetiminin, ekim ayında Rusya ve ABD’nin katılımıyla gerçekleştirilmesi öngörülen yeni bir barış görüşmeleri turuna hazırlandığı iddia edildi.
Ukraynalı "News.live" portalının Telegram kanalında yayınlanan haberde, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov’a dayandırılan bilgilere yer verilerek, "Ukrayna, ekim ayında yeni bir barış görüşmeleri turuna hazırlanıyor" denildi.
Haberde, masada Ukrayna, ABD ve Rusya’nın katılımıyla oluşturulacak üçlü bir formatın planlandığı öne sürüldü. Budanov’un da bu bilgiyi gazetecilerle yaptığı görüşmede doğruladığı iddia edildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik tarafından BRICS Zirvesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik tutumunun değişmediğini belirtmişti. Rusya’nın her zaman barışa ulaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Peskov, sürecin nihai bir çözüme kavuşmasının Kiev’in tutumuna bağlı olduğunu ifade etmişti.
*Kirill Budanov, Rusya’nın "teröristler ve aşırılık yanlıları" listesinde yer alıyor.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
DÜNYA
Peskov: Putin ile Zelenskiy’nin Miami’deki G20 Zirvesi’nde görüşmesi mümkün değil
00:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала