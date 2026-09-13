https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/ukrayna-basini-kiev-rusya-ve-abdnin-katilimiyla-yeni-baris-gorusmelerine-hazirlaniyor-1108722864.html

Ukrayna basını: Kiev, Rusya ve ABD’nin katılımıyla yeni barış görüşmelerine hazırlanıyor

Ukrayna basını: Kiev, Rusya ve ABD’nin katılımıyla yeni barış görüşmelerine hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna basını, Kiev yönetiminin ekim ayında ABD ve Rusya'nın da masada olacağı üçlü formatta yeni bir barış görüşmeleri turuna hazırlandığını ileri sürdü. 13.09.2026, Sputnik Türkiye

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Ukrayna yönetiminin, ekim ayında Rusya ve ABD’nin katılımıyla gerçekleştirilmesi öngörülen yeni bir barış görüşmeleri turuna hazırlandığı iddia edildi.Ukraynalı "News.live" portalının Telegram kanalında yayınlanan haberde, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov’a dayandırılan bilgilere yer verilerek, "Ukrayna, ekim ayında yeni bir barış görüşmeleri turuna hazırlanıyor" denildi.Haberde, masada Ukrayna, ABD ve Rusya’nın katılımıyla oluşturulacak üçlü bir formatın planlandığı öne sürüldü. Budanov’un da bu bilgiyi gazetecilerle yaptığı görüşmede doğruladığı iddia edildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik tarafından BRICS Zirvesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik tutumunun değişmediğini belirtmişti. Rusya’nın her zaman barışa ulaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Peskov, sürecin nihai bir çözüme kavuşmasının Kiev’in tutumuna bağlı olduğunu ifade etmişti.*Kirill Budanov, Rusya’nın "teröristler ve aşırılık yanlıları" listesinde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/peskov-putin-ile-zelenskiynin-miamideki-g20-zirvesinde-gorusmesi-mumkun-degil-1108722671.html

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ukrayna, rusya, abd, barış görüşmeleri, kiev, kirill budanov, sputnik, telegram