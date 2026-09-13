https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/peskov-putin-ile-zelenskiynin-miamideki-g20-zirvesinde-gorusmesi-mumkun-degil-1108722671.html

Peskov: Putin ile Zelenskiy’nin Miami’deki G20 Zirvesi’nde görüşmesi mümkün değil

Peskov: Putin ile Zelenskiy’nin Miami’deki G20 Zirvesi’nde görüşmesi mümkün değil

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy’nin ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi marjında bir... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T00:03+0300

2026-09-13T00:03+0300

2026-09-13T00:03+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında, Miami’de yapılacak G20 Zirvesi kapsamında herhangi bir görüşme planlanmadığını açıkladı.Fransız haber ajansı AFP’nin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Peskov, olası bir zirve buluşması için net konuşarak, “Bu mümkün değil” ifadesini kullandı.Kremlin Sözcüsü, buna karşın Rusya’nın Zelenskiy’nin de katılımıyla Moskova’da bir görüşme organize etmeye hazır olduğunu yineledi.Peskov daha önce, Ukrayna liderinin Putin ile gerçekten görüşmek istemesi halinde Moskova’ya gelebileceğini dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Zelenskiy’nin müzakereler için Moskova’ya davet edilmesini, Rusya’nın “büyük bir iyi niyet göstergesi” olarak nitelendirmişti.G20 Liderler Zirvesi, 14-15 Aralık tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek. Rusya'nın zirveye üst düzey bir heyetle katılım sağlaması bekleniyor.

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dmitriy peskov, kremlin, vladimir zelenskiy, ukrayna, moskova, miami, g20 zirvesi, afp, abd