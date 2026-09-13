Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/rus-gucleri-ukrayna-ordusuna-malzeme-dagitimi-yapan-lojistik-merkezlerini-ve-enerji-altyapisini-1108724400.html
Rus güçleri, Ukrayna ordusuna malzeme dağıtımı yapan lojistik merkezlerini ve enerji altyapısını vurdu
Rus güçleri, Ukrayna ordusuna malzeme dağıtımı yapan lojistik merkezlerini ve enerji altyapısını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne malzeme dağıtımı yapan lojistik merkezlerini ve enerji altyapı... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T11:04+0300
2026-09-13T11:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
nikolayev
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus ordusu
odessa
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086182842_0:20:746:440_1920x0_80_0_0_0e761e27d0a273e5872309b09e3009e6.png
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri dün gece saatlerinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini ve eerji altyapı tesislerini vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Odessa bölgesinde askeri kargonun depolandığı ve dağıtıldığı Novaya Poçta lojistik merkezi;▪️ Odessa ve Nikolayev bölgelerindeki liman ve lojistik altyapısının işleyişini destekleyen Usatovo ve Novaya trafo istasyonları;▪️ Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığını kolaylaştıran demiryolu altyapı tesisleri vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260823/rus-ordusu-odessa-bolgesindeki-yujniy-limaninda-bes-akaryakit-depolama-tankini-vurdu-1108174123.html
rusya
ukrayna
nikolayev
odessa
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086182842_67:0:680:460_1920x0_80_0_0_33b9dcd13f9aa59f80ccb32e63666061.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, nikolayev, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, odessa, kiev
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, nikolayev, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, odessa, kiev

Rus güçleri, Ukrayna ordusuna malzeme dağıtımı yapan lojistik merkezlerini ve enerji altyapısını vurdu

11:04 13.09.2026
Su-27 jeti
Su-27 jeti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne malzeme dağıtımı yapan lojistik merkezlerini ve enerji altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri dün gece saatlerinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini ve eerji altyapı tesislerini vurmaya devam etti.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
▪️ Odessa bölgesinde askeri kargonun depolandığı ve dağıtıldığı Novaya Poçta lojistik merkezi;
▪️ Odessa ve Nikolayev bölgelerindeki liman ve lojistik altyapısının işleyişini destekleyen Usatovo ve Novaya trafo istasyonları;
▪️ Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığını kolaylaştıran demiryolu altyapı tesisleri vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
Rus İHA birlikleri operasyon bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Odessa Bölgesi’ndeki Yujnıy limanında beş akaryakıt depolama tankını vurdu
23 Ağustos, 11:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала