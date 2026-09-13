https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/rus-gucleri-ukrayna-ordusuna-malzeme-dagitimi-yapan-lojistik-merkezlerini-ve-enerji-altyapisini-1108724400.html

Rus güçleri, Ukrayna ordusuna malzeme dağıtımı yapan lojistik merkezlerini ve enerji altyapısını vurdu

Rus güçleri, Ukrayna ordusuna malzeme dağıtımı yapan lojistik merkezlerini ve enerji altyapısını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne malzeme dağıtımı yapan lojistik merkezlerini ve enerji altyapı... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T11:04+0300

2026-09-13T11:04+0300

2026-09-13T11:04+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri dün gece saatlerinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini ve eerji altyapı tesislerini vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Odessa bölgesinde askeri kargonun depolandığı ve dağıtıldığı Novaya Poçta lojistik merkezi;▪️ Odessa ve Nikolayev bölgelerindeki liman ve lojistik altyapısının işleyişini destekleyen Usatovo ve Novaya trafo istasyonları;▪️ Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığını kolaylaştıran demiryolu altyapı tesisleri vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260823/rus-ordusu-odessa-bolgesindeki-yujniy-limaninda-bes-akaryakit-depolama-tankini-vurdu-1108174123.html

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