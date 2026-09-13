https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/putin-bricsin-faaliyetlerine-yonelik-kuresel-ilgi-artmaya-devam-ediyor-1108724033.html
Putin: BRICS'in faaliyetlerine yönelik küresel ilgi artmaya devam ediyor
Putin: BRICS'in faaliyetlerine yönelik küresel ilgi artmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, BRICS'in faaliyetlerine yönelik küresel ilginin artmaya devam ettiğini ve grubun daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T10:23+0300
2026-09-13T10:23+0300
2026-09-13T10:39+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Delhi'deki BRICS+ Zirvesi'nin kapanış etkinliğinde konuştu.Putin, BRICS'in faaliyetlerine yönelik küresel ilginin artmaya devam ettiğini ve grubun daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin şekillendirilmesinde aktif rol oynadığını belirtti.Rus lider, grubun faaliyetlerine yönelik küresel ilginin artmaya devam ettiğini ve BRICS'in uluslararası ilişkilerde gerçek anlamda çok taraflılığın güçlendirilmesi sürecinde güçlü bir itici güç haline geldiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı, topluluğu oluşturan ülkelerin savunduğu temel değerler ve ideallerin dünya genelinde birçok kesim için cazip olduğunu, bu değerler arasında uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın temel hükümlerine dayalı olarak sorunları kolektif bir şekilde çözme kararlılığı da yer aldığının altını çizdi.Üye ülkelerin ekonomileri arasındaki tamamlayıcılığı BRICS'in kilit öneme sahip ve henüz yeterince değerlendirilmemiş varlıklarından biri olarak tanımlayan Putin'e göre bu durum teknolojileri, hizmetleri ve pazarları kapsayan işbirliği ve yeni değer zincirleri oluşturma noktasında geniş imkanlar sunuyor.Rus lider ayrıca, üye ülkelerin dış piyasa koşullarından bağımsız olarak mal, hizmet ve sermaye dolaşımına yönelik kendi kanallarına sahip olduklarını, bu sayede dış baskılara aldırmaksızın ticari ve bankacılık faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebildiklerini ifade etti.Putin, BRICS'in kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla tüm uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya devam edeceğine olan güvenini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/putin-bricsin-dunya-arenasindaki-otoritesi-ve-etkisi-istikrarli-bir-sekilde-artiyor-1108717049.html
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rusya, vladimir putin, brics, hindistan, yeni delhi, konuşma
Putin: BRICS'in faaliyetlerine yönelik küresel ilgi artmaya devam ediyor
10:23 13.09.2026 (güncellendi: 10:39 13.09.2026)
Rus lider Putin, BRICS'in faaliyetlerine yönelik küresel ilginin artmaya devam ettiğini ve grubun daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin şekillendirilmesinde aktif rol oynadığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Delhi'deki BRICS+ Zirvesi'nin kapanış etkinliğinde konuştu.
Putin, BRICS'in faaliyetlerine yönelik küresel ilginin artmaya devam ettiğini ve grubun daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin şekillendirilmesinde aktif rol oynadığını belirtti.
Rus lider, grubun faaliyetlerine yönelik küresel ilginin artmaya devam ettiğini ve BRICS'in uluslararası ilişkilerde gerçek anlamda çok taraflılığın güçlendirilmesi sürecinde güçlü bir itici güç haline geldiğini vurguladı.
BRICS, tüm ülkelerin istisnasız bir şekilde kendilerine özgü ulusal kültür ve geleneklerini koruyup kendi egemen kalkınma modellerine bağlı kalarak, istikrarlı ve dengeli bir ekonomik ve sosyal büyüme ile halklarının refahını sağlama konusunda eşit ve kısıtlanmamış imkanlara sahip olmalarını savunuyor.
Rusya Devlet Başkanı, topluluğu oluşturan ülkelerin savunduğu temel değerler ve ideallerin dünya genelinde birçok kesim için cazip olduğunu, bu değerler arasında uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın temel hükümlerine dayalı olarak sorunları kolektif bir şekilde çözme kararlılığı da yer aldığının altını çizdi.
Üye ülkelerin ekonomileri arasındaki tamamlayıcılığı BRICS'in kilit öneme sahip ve henüz yeterince değerlendirilmemiş varlıklarından biri olarak tanımlayan Putin'e göre bu durum teknolojileri, hizmetleri ve pazarları kapsayan işbirliği ve yeni değer zincirleri oluşturma noktasında geniş imkanlar sunuyor.
Aslında, ekonomilerimizin rekabet avantajlarını organik bir şekilde birleştirecek ortak bir BRICS büyüme platformunun oluşturulması söz konusu.
Rus lider ayrıca, üye ülkelerin dış piyasa koşullarından bağımsız olarak mal, hizmet ve sermaye dolaşımına yönelik kendi kanallarına sahip olduklarını, bu sayede dış baskılara aldırmaksızın ticari ve bankacılık faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebildiklerini ifade etti.
Putin, BRICS'in kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla tüm uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya devam edeceğine olan güvenini dile getirdi.