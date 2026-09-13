https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/putin-bricsin-faaliyetlerine-yonelik-kuresel-ilgi-artmaya-devam-ediyor-1108724033.html

Putin: BRICS'in faaliyetlerine yönelik küresel ilgi artmaya devam ediyor

Putin: BRICS'in faaliyetlerine yönelik küresel ilgi artmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, BRICS'in faaliyetlerine yönelik küresel ilginin artmaya devam ettiğini ve grubun daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T10:23+0300

2026-09-13T10:23+0300

2026-09-13T10:39+0300

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rusya

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brics

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konuşma

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Delhi'deki BRICS+ Zirvesi'nin kapanış etkinliğinde konuştu.Putin, BRICS'in faaliyetlerine yönelik küresel ilginin artmaya devam ettiğini ve grubun daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin şekillendirilmesinde aktif rol oynadığını belirtti.Rus lider, grubun faaliyetlerine yönelik küresel ilginin artmaya devam ettiğini ve BRICS'in uluslararası ilişkilerde gerçek anlamda çok taraflılığın güçlendirilmesi sürecinde güçlü bir itici güç haline geldiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı, topluluğu oluşturan ülkelerin savunduğu temel değerler ve ideallerin dünya genelinde birçok kesim için cazip olduğunu, bu değerler arasında uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın temel hükümlerine dayalı olarak sorunları kolektif bir şekilde çözme kararlılığı da yer aldığının altını çizdi.Üye ülkelerin ekonomileri arasındaki tamamlayıcılığı BRICS'in kilit öneme sahip ve henüz yeterince değerlendirilmemiş varlıklarından biri olarak tanımlayan Putin'e göre bu durum teknolojileri, hizmetleri ve pazarları kapsayan işbirliği ve yeni değer zincirleri oluşturma noktasında geniş imkanlar sunuyor.Rus lider ayrıca, üye ülkelerin dış piyasa koşullarından bağımsız olarak mal, hizmet ve sermaye dolaşımına yönelik kendi kanallarına sahip olduklarını, bu sayede dış baskılara aldırmaksızın ticari ve bankacılık faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebildiklerini ifade etti.Putin, BRICS'in kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla tüm uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya devam edeceğine olan güvenini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/putin-bricsin-dunya-arenasindaki-otoritesi-ve-etkisi-istikrarli-bir-sekilde-artiyor-1108717049.html

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