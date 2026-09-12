https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/putin-bricsin-dunya-arenasindaki-otoritesi-ve-etkisi-istikrarli-bir-sekilde-artiyor-1108717049.html

Putin: BRICS'in dünya arenasındaki otoritesi ve etkisi istikrarlı bir şekilde artıyor

Putin: BRICS'in dünya arenasındaki otoritesi ve etkisi istikrarlı bir şekilde artıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS'in dünyadaki otoritesinin ve etkisinin istikrarlı bir şekilde arttığını belirtti. 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T13:59+0300

2026-09-12T13:59+0300

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Rusya lideri Vladimir Putin, Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi'nin ana oturumunda konuştu.Putin, BRICS'in dünyadaki otoritesinin ve etkisinin istikrarlı bir şekilde arttığını vurguladı.Rusya Devlet Başkanı, BRICS ülkelerinin tüm kilit alanlarda işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, BRICS kapsamındaki ortaklığın eşitlik ve iyi komşuluk ilkeleri üzerine kurulmakta olduğunu dile getirdi.Putin, "BRICS'in önemli bir avantajı, grup üyesi ülkeler bünyesinde yoğunlaşan entelektüel ve teknolojik potansiyeldir" diye konuştu.Rus lider, barış ve istikrarın sağlanması sürecine daha fazla ülkenin dahil edilmesi çağrısında bulundu.Uluslararası ilişkilerde dar bir ülke grubuna hizmet eden tek kutuplu sistemin artık geride kalmakta olduğunu söyleyen Putin, küresel güç dengesinin Küresel Güney ve Doğu'daki yeni büyüme merkezleri lehine değiştiğinin altını çizdi.Putin, "Çok kutuplu dünyanın oluşumuna zorluklar eşlik ediyor, söz konusu oluşum dünyayı 'çiçek açan bir bahçe' ile 'vahşi bir orman' olarak ayıranların direnişiyle karşılaşıyor" vurgusunu yaptı."Çatışmaları kışkırtan ve gerilim odakları yaratan bir dizi ülkenin eylemleri nedeniyle, uluslararası ilişkiler sistemi bütünüyle sarsılıyor" diyen Putin, BRICS grubunun küresel yönetişimin kilit merkezlerinden biri olarak haklı bir konum edindiğinin altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) genişletilmesi çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-avrupadaki-gelismeler-batili-kureselcilerin-sistematik-hatalarinin-sonucu-1108710694.html

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