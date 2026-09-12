Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/kushner-ukrayna-muzakerelerinde-en-zor-konu-toprak-meselesi-1108722240.html
Kushner: Ukrayna müzakerelerinde en zor konu toprak meselesi
Kushner: Ukrayna müzakerelerinde en zor konu toprak meselesi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecinde en karmaşık başlığın toprak sorunu olduğunu belirterek, tarafların bu... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T22:24+0300
2026-09-12T22:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
jared kushner
abd
donald trump
steve witkoff
ukrayna
kiev
i̇ngiltere
fransa
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101614407_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_821827504c2856adce83b695ac9e1e97.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ukraynalı "News.live" portalının Telegram kanalında yayınlanan bir videoda konuşan Kushner, masadaki en büyük anlaşmazlığın sınırlarla ilgili olduğunu vurguladı. Kushner, “En zor konu toprak meselesi. Bence bu sorunun, kısmen de olsa cephedeki gelişmelerin durumuna bağlı olarak şekillendiği açık” ifadelerini kullandı.Toprak konusunun temel sorun olmaya devam edeceğini kaydeden Kushner, tarafların pozisyonlarının bu başlıkta ayrışmaya devam ettiğine dikkat çekti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Eylül’de Kremlin’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekliliğini vurguladığını belirtmişti.ABD’li müzakereciler, Moskova'daki görüşmenin ertesi günü Polonya üzerinden trenle Kiev’e geçerek temaslarına devam etmişti. Ukrayna basını, Kiev'deki müzakerelerin birkaç aşamada gerçekleştirildiğini ve bu aşamalardan birine İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcilerinin de katıldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/witkoff-moskova-ve-kievde-ukrayna-konulu-gorusmelerde-ilerleme-kaydedildi-1108566894.html
ukrayna
kiev
i̇ngiltere
fransa
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101614407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab0caddb5622305ee23a56a6ac2e2704.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
jared kushner, abd, donald trump, steve witkoff, ukrayna, kiev, i̇ngiltere, fransa, almanya
jared kushner, abd, donald trump, steve witkoff, ukrayna, kiev, i̇ngiltere, fransa, almanya

Kushner: Ukrayna müzakerelerinde en zor konu toprak meselesi

22:24 12.09.2026
© Sputnik / Kristina KormilitsinaJared Kushner
Jared Kushner - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsina
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecinde en karmaşık başlığın toprak sorunu olduğunu belirterek, tarafların bu konudaki tutumlarının büyük farklılıklar gösterdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukraynalı "News.live" portalının Telegram kanalında yayınlanan bir videoda konuşan Kushner, masadaki en büyük anlaşmazlığın sınırlarla ilgili olduğunu vurguladı. Kushner, “En zor konu toprak meselesi. Bence bu sorunun, kısmen de olsa cephedeki gelişmelerin durumuna bağlı olarak şekillendiği açık” ifadelerini kullandı.
Toprak konusunun temel sorun olmaya devam edeceğini kaydeden Kushner, tarafların pozisyonlarının bu başlıkta ayrışmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Eylül’de Kremlin’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekliliğini vurguladığını belirtmişti.
ABD’li müzakereciler, Moskova'daki görüşmenin ertesi günü Polonya üzerinden trenle Kiev’e geçerek temaslarına devam etmişti. Ukrayna basını, Kiev'deki müzakerelerin birkaç aşamada gerçekleştirildiğini ve bu aşamalardan birine İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcilerinin de katıldığını bildirmişti.
ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
DÜNYA
Witkoff: Moskova ve Kiev'de Ukrayna konulu görüşmelerde ilerleme kaydedildi
7 Eylül, 19:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала