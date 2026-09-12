https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/kushner-ukrayna-muzakerelerinde-en-zor-konu-toprak-meselesi-1108722240.html
Kushner: Ukrayna müzakerelerinde en zor konu toprak meselesi
Kushner: Ukrayna müzakerelerinde en zor konu toprak meselesi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecinde en karmaşık başlığın toprak sorunu olduğunu belirterek, tarafların bu... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T22:24+0300
2026-09-12T22:24+0300
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ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ukraynalı "News.live" portalının Telegram kanalında yayınlanan bir videoda konuşan Kushner, masadaki en büyük anlaşmazlığın sınırlarla ilgili olduğunu vurguladı. Kushner, “En zor konu toprak meselesi. Bence bu sorunun, kısmen de olsa cephedeki gelişmelerin durumuna bağlı olarak şekillendiği açık” ifadelerini kullandı.Toprak konusunun temel sorun olmaya devam edeceğini kaydeden Kushner, tarafların pozisyonlarının bu başlıkta ayrışmaya devam ettiğine dikkat çekti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Eylül’de Kremlin’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekliliğini vurguladığını belirtmişti.ABD’li müzakereciler, Moskova'daki görüşmenin ertesi günü Polonya üzerinden trenle Kiev’e geçerek temaslarına devam etmişti. Ukrayna basını, Kiev'deki müzakerelerin birkaç aşamada gerçekleştirildiğini ve bu aşamalardan birine İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcilerinin de katıldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/witkoff-moskova-ve-kievde-ukrayna-konulu-gorusmelerde-ilerleme-kaydedildi-1108566894.html
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jared kushner, abd, donald trump, steve witkoff, ukrayna, kiev, i̇ngiltere, fransa, almanya
jared kushner, abd, donald trump, steve witkoff, ukrayna, kiev, i̇ngiltere, fransa, almanya
Kushner: Ukrayna müzakerelerinde en zor konu toprak meselesi
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecinde en karmaşık başlığın toprak sorunu olduğunu belirterek, tarafların bu konudaki tutumlarının büyük farklılıklar gösterdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukraynalı "News.live" portalının Telegram kanalında yayınlanan bir videoda konuşan Kushner, masadaki en büyük anlaşmazlığın sınırlarla ilgili olduğunu vurguladı. Kushner, “En zor konu toprak meselesi. Bence bu sorunun, kısmen de olsa cephedeki gelişmelerin durumuna bağlı olarak şekillendiği açık” ifadelerini kullandı.
Toprak konusunun temel sorun olmaya devam edeceğini kaydeden Kushner, tarafların pozisyonlarının bu başlıkta ayrışmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Eylül’de Kremlin’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekliliğini vurguladığını belirtmişti.
ABD’li müzakereciler, Moskova'daki görüşmenin ertesi günü Polonya üzerinden trenle Kiev’e geçerek temaslarına devam etmişti. Ukrayna basını, Kiev'deki müzakerelerin birkaç aşamada gerçekleştirildiğini ve bu aşamalardan birine İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcilerinin de katıldığını bildirmişti.