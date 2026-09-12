https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/15-yasindaki-cocuk-okyanusun-ortasinda-2-gun-hayatta-kaldi-1108717991.html
15 yaşındaki çocuk okyanusun ortasında 2 gün hayatta kaldı
15 yaşındaki çocuk okyanusun ortasında 2 gün hayatta kaldı
Sputnik Türkiye
Alaska açıklarında balık avına çıkan teknenin alabora olması sonucu ağabeyi ve kuzenini kaybeden 15 yaşındaki Derek Parker Aghnaanga, yaklaşık iki gün boyunca... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T15:36+0300
2026-09-12T15:36+0300
2026-09-12T15:36+0300
yaşam
alaska
tekne
alabora
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Alaska'nın St. Lawrence Adası açıklarında balık avı sırasında tekneleri alabora olan 15 yaşındaki Derek Parker Aghnaanga, okyanusun ortasında yaklaşık iki gün boyunca yaşam mücadelesi verdi.Teknenin ters dönmesinin ardından kuzeniyle birlikte teknenin üzerine çıkan Aghnaanga, bölgedeki zorlu hava koşullarına ve buz gibi suya rağmen burada tutunmayı başardı. Gencin ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.Arama çalışmalarına katılan uçakların Aghnaanga'yı tespit etmesinin ardından bölgeden geçen bir balıkçı teknesine haber verildi. Balıkçı teknesinin mürettebatı, genci halat ve sepet kullanarak güvenli şekilde gemiye aldı.Kurtarıldığında dişleri birbirine vuruyorduTeknenin kaptanı Adam White, kurtarma sırasında Aghnaanga'nın ciddi biçimde üşüdüğünü ve dişlerinin birbirine vurduğunu anlattı.White'ın aktardığına göre 15 yaşındaki çocuk, ağabeyinin hala alabora olan teknenin altında bulunduğunu, kuzeninin ise bir önceki gece denize kapılarak hayatını kaybettiğini söyledi.Hipotermi belirtileri gösteren Aghnaanga'ya gemide ilk müdahale yapıldı. Mürettebat, genci battaniye ve ısıtıcı paketlerle ısıtmaya çalıştı.Ağabeyi ve kuzeninin cansız bedenlerine ulaşıldıSt. Lawrence Adası'ndaki Savoonga köyünden cuma günü balık avlamak için denize açılan grubun pazar günü geri dönmesi bekleniyordu. Ancak tekneden haber alınamaması üzerine aile yakınları kayıp ihbarında bulundu.Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Aghnaanga'nın yanı sıra kazada hayatını kaybeden ağabeyi Sidney Kulowiyi ve kuzeninin de cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/atlantikte-isi-vanasi-uyarisi-okyanus-akintisindaki-zayiflama-kuresel-isinmayi-artirabilir-1108714012.html
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alaska, tekne, alabora
15 yaşındaki çocuk okyanusun ortasında 2 gün hayatta kaldı
Alaska açıklarında balık avına çıkan teknenin alabora olması sonucu ağabeyi ve kuzenini kaybeden 15 yaşındaki Derek Parker Aghnaanga, yaklaşık iki gün boyunca ters dönen teknenin üzerinde kurtarılmayı bekledi. Donma tehlikesi geçiren çocuk, bölgeden geçen bir balıkçı teknesinin mürettebatı tarafından sağ olarak kurtarıldı.
Alaska'nın St. Lawrence Adası açıklarında balık avı sırasında tekneleri alabora olan 15 yaşındaki Derek Parker Aghnaanga, okyanusun ortasında yaklaşık iki gün boyunca yaşam mücadelesi verdi.
Teknenin ters dönmesinin ardından kuzeniyle birlikte teknenin üzerine çıkan Aghnaanga, bölgedeki zorlu hava koşullarına ve buz gibi suya rağmen burada tutunmayı başardı. Gencin ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Arama çalışmalarına katılan uçakların Aghnaanga'yı tespit etmesinin ardından bölgeden geçen bir balıkçı teknesine haber verildi. Balıkçı teknesinin mürettebatı, genci halat ve sepet kullanarak güvenli şekilde gemiye aldı.
Kurtarıldığında dişleri birbirine vuruyordu
Teknenin kaptanı Adam White, kurtarma sırasında Aghnaanga'nın ciddi biçimde üşüdüğünü ve dişlerinin birbirine vurduğunu anlattı.
White'ın aktardığına göre 15 yaşındaki çocuk, ağabeyinin hala alabora olan teknenin altında bulunduğunu, kuzeninin ise bir önceki gece denize kapılarak hayatını kaybettiğini söyledi.
Hipotermi belirtileri gösteren Aghnaanga'ya gemide ilk müdahale yapıldı. Mürettebat, genci battaniye ve ısıtıcı paketlerle ısıtmaya çalıştı.
Ağabeyi ve kuzeninin cansız bedenlerine ulaşıldı
St. Lawrence Adası'ndaki Savoonga köyünden cuma günü balık avlamak için denize açılan grubun pazar günü geri dönmesi bekleniyordu. Ancak tekneden haber alınamaması üzerine aile yakınları kayıp ihbarında bulundu.
Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Aghnaanga'nın yanı sıra kazada hayatını kaybeden ağabeyi Sidney Kulowiyi ve kuzeninin de cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.