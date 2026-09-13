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Mete Gazoz Dünya Kupası Finali'nde bronz madalya aldı
Mete Gazoz Dünya Kupası Finali'nde bronz madalya aldı
Sputnik Türkiye
Milli okçu Mete Gazoz, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T23:12+0300
2026-09-13T23:12+0300
spor
mete gazoz
türkiye okçuluk federasyonu
bronz madalya
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Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Mete Gazoz, Saltillo kentindeki organizasyonda yarı finalde Japon Junya Nakanishi'ye 6-0 yenildi.Mete, 3'üncülük maçında karşılaştığı Fransız Jean-Charles Valladont'u 6-0 mağlup ederek erkekler klasik yayda bronz madalyanın sahibi oldu.Erkekler klasik yayda yarışan Ulaş Berkim Tümer ve kadınlar makaralı yayda atış yapan Hazal Burun, organizasyona çeyrek finalde veda etti.Ay-yıldızlı sporcuların 2026 Okçuluk Dünya Kupası'ndaki madalya sayısı, 15'e (4 altın, 7 gümüş, 4 bronz) yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/ali-turkkan-dunya-gencler-ralli-sampiyonasini-kazanan-ilk-turk-pilot-oldu-1108733785.html
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mete gazoz, türkiye okçuluk federasyonu, bronz madalya
mete gazoz, türkiye okçuluk federasyonu, bronz madalya

Mete Gazoz Dünya Kupası Finali'nde bronz madalya aldı

23:12 13.09.2026
© AA / Mustafa Çiftçi Mete Gazoz
 Mete Gazoz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© AA / Mustafa Çiftçi
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Milli okçu Mete Gazoz, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Mete Gazoz, Saltillo kentindeki organizasyonda yarı finalde Japon Junya Nakanishi'ye 6-0 yenildi.
Mete, 3'üncülük maçında karşılaştığı Fransız Jean-Charles Valladont'u 6-0 mağlup ederek erkekler klasik yayda bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkekler klasik yayda yarışan Ulaş Berkim Tümer ve kadınlar makaralı yayda atış yapan Hazal Burun, organizasyona çeyrek finalde veda etti.
Ay-yıldızlı sporcuların 2026 Okçuluk Dünya Kupası'ndaki madalya sayısı, 15'e (4 altın, 7 gümüş, 4 bronz) yükseldi.
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