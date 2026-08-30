https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/iett-otobusu-site-duvarina-carpmisti-olu-sayisi-3-oldu-1108350083.html
İETT otobüsü site duvarına çarpmıştı: Ölü sayısı 3 oldu
İETT otobüsü site duvarına çarpmıştı: Ölü sayısı 3 oldu
Sputnik Türkiye
Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Hacer Eroğlu'nun hayatını kaybetmesiyle kazadaki can kaybı 3'e yükseldi. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T18:15+0300
2026-08-30T18:15+0300
2026-08-30T18:15+0300
türki̇ye
kazlıçeşme
türkiye
i̇ett
i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
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İstanbul Zeytinburnu'nda 28 Ağustos'ta İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Hacer Eroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikameti Kazlıçeşme mevkisinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürerken, Eroğlu'nun yaşamını yitirmesiyle kazadaki can kaybı 3'e çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/zeytinburnunda-2-kisinin-oldugu-iett-kazasinda-otomobil-surucusune-gozalti-1108335369.html
türki̇ye
kazlıçeşme
i̇stanbul
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kazlıçeşme, türkiye, i̇ett, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
kazlıçeşme, türkiye, i̇ett, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
İETT otobüsü site duvarına çarpmıştı: Ölü sayısı 3 oldu
Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Hacer Eroğlu'nun hayatını kaybetmesiyle kazadaki can kaybı 3'e yükseldi.
İstanbul Zeytinburnu'nda 28 Ağustos'ta İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Hacer Eroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikameti Kazlıçeşme mevkisinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürerken, Eroğlu'nun yaşamını yitirmesiyle kazadaki can kaybı 3'e çıktı.