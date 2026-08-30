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İETT otobüsü site duvarına çarpmıştı: Ölü sayısı 3 oldu
İETT otobüsü site duvarına çarpmıştı: Ölü sayısı 3 oldu
Sputnik Türkiye
Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Hacer Eroğlu'nun hayatını kaybetmesiyle kazadaki can kaybı 3'e yükseldi. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
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kaza
kaza sebebi
trafik kazası
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İstanbul Zeytinburnu'nda 28 Ağustos'ta İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Hacer Eroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikameti Kazlıçeşme mevkisinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürerken, Eroğlu'nun yaşamını yitirmesiyle kazadaki can kaybı 3'e çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/zeytinburnunda-2-kisinin-oldugu-iett-kazasinda-otomobil-surucusune-gozalti-1108335369.html
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kazlıçeşme, türkiye, i̇ett, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, trafik kazası

İETT otobüsü site duvarına çarpmıştı: Ölü sayısı 3 oldu

18:15 30.08.2026
© AA / Engin ZaferZeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT kazasında otomobil sürücüsüne gözaltı
Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT kazasında otomobil sürücüsüne gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© AA / Engin Zafer
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Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Hacer Eroğlu'nun hayatını kaybetmesiyle kazadaki can kaybı 3'e yükseldi.
İstanbul Zeytinburnu'nda 28 Ağustos'ta İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Hacer Eroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikameti Kazlıçeşme mevkisinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürerken, Eroğlu'nun yaşamını yitirmesiyle kazadaki can kaybı 3'e çıktı.
Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT kazasında otomobil sürücüsüne gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
TÜRKİYE
Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT kazasında otomobil sürücüsüne gözaltı
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