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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-brics-yeni-ve-adil-dunya-duzeninin-cercevesini-sekillendiriyor-1108710296.html
Putin: BRICS, yeni ve adil dünya düzeninin çerçevesini şekillendiriyor
Putin: BRICS, yeni ve adil dünya düzeninin çerçevesini şekillendiriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’daki BRICS Zirvesi kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı görüşmede, BRICS’in yeni, adil ve... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T22:17+0300
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dünya
vladimir putin
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enver i̇brahim
malezya
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’da düzenlenen BRICS Zirvesi marjında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.Görüşmede BRICS’in uluslararası sistemdeki rolüne değinen Putin, “Bugün BRICS platformunda bir araya geliyoruz. Bu forum çerçevesinde yeni, adil ve demokratik bir dünya düzeninin ana hatları şekilleniyor” dedi.Malezya’nın 2024 yılında, Rusya’nın dönem başkanlığı sırasında BRICS çalışmalarına ortak ülke statüsüyle katıldığını hatırlatan Putin, Kuala Lumpur’un birliğe katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-brics-zirvesinde-guney-afrika-cumhurbaskani-ramaphosa-ile-gorustu-1108706021.html
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vladimir putin, brics, enver i̇brahim, malezya, rusya, kuala lumpur, hindistan
vladimir putin, brics, enver i̇brahim, malezya, rusya, kuala lumpur, hindistan

Putin: BRICS, yeni ve adil dünya düzeninin çerçevesini şekillendiriyor

22:17 11.09.2026
© FotoğrafVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© Fotoğraf
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’daki BRICS Zirvesi kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı görüşmede, BRICS’in yeni, adil ve demokratik bir dünya düzeninin çerçevesini oluşturduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’da düzenlenen BRICS Zirvesi marjında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.
Görüşmede BRICS’in uluslararası sistemdeki rolüne değinen Putin, “Bugün BRICS platformunda bir araya geliyoruz. Bu forum çerçevesinde yeni, adil ve demokratik bir dünya düzeninin ana hatları şekilleniyor” dedi.
Malezya’nın 2024 yılında, Rusya’nın dönem başkanlığı sırasında BRICS çalışmalarına ortak ülke statüsüyle katıldığını hatırlatan Putin, Kuala Lumpur’un birliğe katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Putin, BRICS Zirvesi’nde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
DÜNYA
Putin, BRICS Zirvesi’nde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü
18:24
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