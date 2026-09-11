https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-brics-yeni-ve-adil-dunya-duzeninin-cercevesini-sekillendiriyor-1108710296.html

Putin: BRICS, yeni ve adil dünya düzeninin çerçevesini şekillendiriyor

Putin: BRICS, yeni ve adil dünya düzeninin çerçevesini şekillendiriyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’daki BRICS Zirvesi kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı görüşmede, BRICS’in yeni, adil ve... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T22:17+0300

2026-09-11T22:17+0300

2026-09-11T22:17+0300

dünya

vladimir putin

brics

enver i̇brahim

malezya

rusya

kuala lumpur

hindistan

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’da düzenlenen BRICS Zirvesi marjında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.Görüşmede BRICS’in uluslararası sistemdeki rolüne değinen Putin, “Bugün BRICS platformunda bir araya geliyoruz. Bu forum çerçevesinde yeni, adil ve demokratik bir dünya düzeninin ana hatları şekilleniyor” dedi.Malezya’nın 2024 yılında, Rusya’nın dönem başkanlığı sırasında BRICS çalışmalarına ortak ülke statüsüyle katıldığını hatırlatan Putin, Kuala Lumpur’un birliğe katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-brics-zirvesinde-guney-afrika-cumhurbaskani-ramaphosa-ile-gorustu-1108706021.html

malezya

rusya

kuala lumpur

hindistan

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vladimir putin, brics, enver i̇brahim, malezya, rusya, kuala lumpur, hindistan